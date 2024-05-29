В офисах Европарламента прошли обыски из-за влияния рф, — ЗМІ

В офисах Европарламента в Бельгии и Франции провели обыски по делу о продвижении российской пропаганды.

В офисах Европарламента в Брюсселе и Страсбурге прошли обыски по делу о продвижении российской пропаганды. Об этом сообщают бельгийский вещатель VRT, агентство Reuters и издание The Guardian

Как известно, бельгийские следователи обыскали офис и кабинет помощника в Брюсселе, в частности, в Европейском парламенте, а французские судебные органы обыскали его офис в ассамблее Европейского Союза в Страсбурге.

Правоохранители не называют имени фигуранта, однако, по данным СМИ, речь идет о помощнике ультраправого депутата от Нидерландов Марселя де Граафа — Гийома Прадура. Ранее он работал помощником депутата правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» Максимилиана Кра.

Власти также обыскали дом самого Марселя де Граафа, сообщает нидерландское агентство ANP.

Бельгийская прокуратура, распорядившаяся провести обыски, заявила, что есть «признаки того, что данный сотрудник Европарламента сыграл значительную роль в российской пропагандистской операции».

«Обыски являются частью дела о вмешательстве, пассивной коррупции и членстве в преступной организации и касаются признаков российского вмешательства, с помощью которого к членам Европейского парламента обращались и получали деньги за продвижение российской пропаганды через веб-сайт новостей Голоса Европы (Voice of Europe)», – заявили прокуроры.

В пресс-службе Европарламента на запрос Euronews ответили, что «не могут комментировать текущие расследования».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.