Отбор на должности судей местных судов 2017 года завершен: итоги конкурса и результаты собеседований

ВККС рекомендовала назначить на должности судей местных судов 390 кандидатов из 434, а 36 кандидатов получили от Комиссии отказ.

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Высшая квалификационная комиссия судей 29 мая 2024 года обнародовала итоги собеседований с кандидатами на должности судей местных общих, административных и хозяйственных судов из числа «второй группы» участников отбора 2017 года.

Напомним, что ВККС 14 сентября 2023 года объявила о проведении долгожданного конкурса на занятие 560 вакантных должностей судей местных судов. Впрочем, конкурс, который состоялся в декабре 2023 года, лишь частично оправдал надежды – соответствующие должности судей судов разной юрисдикции выбрали только 434 кандидата преимущественно из числа адвокатов, ученых-правоведов, работников аппаратов судов, прокуроров и представителей других юридических профессий.

Немалое количество кандидатов на должности судей, в силу разных причин, решили не участвовать в конкурсе или же в письменном виде отказались от избрания должностей судей уже во время конкурса. В итоге, с трудом удалось найти кандидатов даже на должности столичных районных судов.

Об интересных особенностях конкурса 2023 года «Судебно-юридическая газета» уже подробно рассказывала.

Так же следует отметить, что отбор на должности судей 2017 года, из-за длительного отсутствия полномочных составов ВККС и Высшего совета правосудия в период 2019-2023 годов, а также из-за многочисленных изменений в законодательство в указанное время, стал наиболее долгим в истории судебной власти Украины. Отбор на должности судей длился более 7 лет с момента его объявления в апреле 2017 года.

Логично, что за это время у большого количества кандидатов изменились жизненные планы и приоритеты, к тому же претенденты на должности судей за эти годы, очевидно, не стали моложе.

Сколько кандидатов получили рекомендации для назначения на должности судей

Собеседования с 434 кандидатами на должности судей начались 23 января 2024 года, а последние собеседования состоялись 23 мая.

Согласно данным ВККС, рекомендации для назначения на должности судей получили 390 кандидатов:

335 кандидатов получили рекомендации для назначения в местные общие суды

29 – в местные административные суды

26 – в местные хозяйственные суды

В общей сложности, 390 кандидатов Комиссия рекомендовала назначить в 266 судов.

При этом уже 70 участников отбора на должности судей, принявших участие в конкурсе 2023 года, по состоянию на 28 мая назначены указами Президента на должности судей.

Также не обошлось и без казусов. Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», прямо во время заседания Высшего совета правосудия 23 мая один из кандидатов, удачно прошедший собеседование с коллегией ВККС, отказался от должности судьи.

Сколько кандидатов не смогли получить рекомендации для назначения на должности судей или вовсе отказались от прохождения собеседований

Кроме того, 36 претендентов на должности судей получили отказ в предоставлении рекомендаций (т.е. 8,3% от общего числа кандидатов, выбравших в декабре должности судей):

31 кандидат не смог получить рекомендацию для назначения в местные общие суды

4 – в местные хозяйственные суды

1 – в местный окружной административный суд

Как и почему некоторым кандидатам на должности судей не удалось пройти через "сито" собеседований с коллегиями ВККС, "Судебно-юридическая газета" также неоднократно рассказывала.

Еще 8 кандидатов (все претендовали на должности судей местных общих судов) фактически отказались от собеседований и по собственному желанию прекратили участие в соответствующих процедурах.

Гендерный состав будущих судей

По данным ВККС, из 390 кандидатов, получивших рекомендации от Комиссии, 223 являются женщинами (то есть 57,2%) и 167 – мужчинами (то есть 42,8%).

Таким образом, рекомендации получили:

в 15 административных судов – 29 кандидатов (женщин – 16; мужчин – 13);

в 17 хозяйственных судов – 26 кандидатов (женщин – 18; мужчин – 8);

в 234 общих суда – 335 кандидатов (женщин – 189; мужчин – 146).

Средний возраст кандидатов, получивших рекомендации для назначения на должности судей – 42 года.

В каких регионах кандидаты будут осуществлять правосудие

Согласно данным ВККС, участники отбора 2017 года избрали следующие области Украины для карьеры судьи:

город Киев – в 10 судов рекомендовано 23 кандидата

Винницкая область – в 15 судов рекомендовано 19 кандидатов;

Волынская область – в 7 судов рекомендовано 10 кандидатов;

Днепропетровская область – в 18 судов рекомендовано 31 кандидата;

Донецкая область – в 1 суд рекомендован 1 кандидат;

Житомирская область – в 16 судов рекомендован 21 кандидат;

Закарпатская область – в 7 судов рекомендовано 9 кандидатов;

Запорожская область – в 7 судов рекомендовано 12 кандидатов;

Ивано-Франковская область – в 11 судов рекомендовано 11 кандидатов;

Киевская область – в 19 судов рекомендовано 28 кандидатов;

Кировоградская область – в 10 судов рекомендовано 13 кандидатов;

Луганская область – ни один кандидат не рекомендован;

Львовская область – в 10 судов рекомендовано 14 кандидатов;

Николаевская область – в 14 судов рекомендовано 16 кандидатов;

Одесская область – в 20 судов рекомендовано 37 кандидатов;

Полтавская область – в 18 судов рекомендовано 22 кандидата;

Ровенская область – в 6 судов рекомендовано 7 кандидатов;

Сумская область – в 6 судов рекомендовано 6 кандидатов;

Тернопольская область – в 7 судов рекомендовано 10 кандидатов;

Харьковская область – в 15 судов рекомендован 41 кандидат;

Херсонская область – в 2 суда рекомендовано 3 кандидата;

Хмельницкая область – в 12 судов рекомендовано 13 кандидатов;

Черкасская область – в 16 судов рекомендовано 20 кандидатов;

Черновицкая область – в 7 судов рекомендовано 7 кандидатов;

Черниговская область – в 12 судов рекомендовано 16 кандидатов;

Автор: Вячеслав Хрипун

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