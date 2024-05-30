Добір на посади суддів місцевих судів 2017 року завершено: підсумки конкурсу та результати співбесід

ВККС рекомендувала призначити на посади суддів місцевих судів 390 кандидатів з 434, а 36 кандидатів отримали від Комісії відмову.

Джерело фото - ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів 29 травня 2024 року оприлюднила підсумки співбесід з кандидатами на посади суддів місцевих загальних, адміністративних та господарських судів з числа «другої групи» учасників добору 2017 року.

Нагадаємо, що ВККС 14 вересня 2023 року оголосила про проведення довгоочікуваного конкурсу на зайняття 560 вакантних посад суддів місцевих судів. Втім, конкурс, який відбувся у грудні 2023 року, лише частково виправдав сподівання – відповідні посади суддів судів різної юрисдикції обрали лише 434 кандидати переважно з числа адвокатів, науковців-правників, працівників апаратів судів, прокурорів та представників інших юридичних професій.

Чимала кількість кандидатів на посади суддів з різних причин вирішила не брати участі у конкурсі або письмово відмовилися від обрання посад суддів вже під час конкурсу. Відтак, з певними труднощами вдалося знайти кандидатів навіть на посади столичних районних судів.

Про цікаві особливості конкурсу 2023 року «Судово-юридична газета» вже детально розповідала.

Також слід зазначити, що добір на посади суддів 2017 року, через тривалу відсутність повноважних складів ВККС та Вищої ради правосуддя у період 2019-2023 років, а також через численні зміни до законодавства у вказаний час, став найбільш тривалим в історії судової влади України – добір тривав більше ніж 7 років з моменту його оголошення у квітні 2017 року.

Логічно, що за цей час у чималої кількості кандидатів змінилися життєві плани та пріоритети, до того ж претенденти на посади суддів за ці роки, вочевидь, не стали більш молодшими.

Скільки кандидатів отримали рекомендації для призначення на посади суддів

Співбесіди з 434 кандидатами на посади суддів розпочалися 23 січня 2024 року, тоді як останні співбесіди відбулися 23 травня.

Згідно з даними ВККС, рекомендації для призначення на посади суддів отримали 390 кандидатів:

335 кандидатів отримали рекомендації для призначення у місцеві загальні суди

29 – у місцеві адміністративні суди

26 – у місцеві господарські суди

В цілому, 390 кандидатів отримали рекомендації для призначення у 266 судів.

При цьому вже 70 учасників добору на посади суддів, що взяли участь у конкурсі 2023 року, станом на 28 травня призначені указами Президента на посади суддів.

Також не обійшлося і без казусів. Як розповідала «Судово-юридична газета», прямо під час засідання Вищої ради правосуддя 23 травня один з кандидатів, який вдало пройшов співбесіду з колегією ВККС, відмовився від посади судді.

Скільки кандидатів не змогли отримати рекомендації для призначення на посади суддів або відмовилися від проходження співбесід

Крім того, 36 претендентів на посади суддів отримали відмову у наданні рекомендацій (тобто 8,3% від загальної кількості кандидатів, що обрали у грудні посади суддів):

31 кандидат не зміг отримати рекомендацію для призначення у місцеві загальні суди

4 – у місцеві господарські суди

1 – у місцевий окружний адміністративний суд

Як і чому деяким кандидатам на посади суддів не вдалося пройти скрізь «сито» співбесід з колегіями ВККС, «Судово-юридична газета» також неодноразово розповідала.

Ще 8 кандидатів (усі на посади суддів місцевих загальних судів) фактично відмовилися від проходження співбесід і за власними бажанням припинили участь у відповідних процедурах.

Гендерний склад майбутніх суддів

За даними ВККС, з 390 кандидатів, що отримали рекомендації від Комісії, 223 є жінками (тобто 57,2%) та 167 – чоловіками (42,8%).

Відтак, отримали рекомендації:

до 15 адміністративних судів – 29 кандидатів (жінок – 16; чоловіків – 13);

до 17 господарських судів – 26 кандидатів (жінок – 18; чоловіків – 8);

до 234 загальних судів – 335 кандидатів (жінок – 189; чоловіків – 146).

Середній вік кандидатів, що отримали рекомендації для призначення на посади суддів – 42 роки.

В яких регіонах кандидати будуть здійснювати правосуддя

Згідно з даними ВККС, учасники добору 2017 року обрали наступні області України для кар’єри судді:

місто Київ – до 10 судів рекомендовано 23 кандидати

Вінницька область – до 15 судів рекомендовано 19 кандидатів;

Волинська область – до 7 судів рекомендовано 10 кандидатів;

Дніпропетровська область – до 18 судів рекомендовано 31 кандидата;

Донецька область – до 1 суду рекомендовано 1 кандидата;

Житомирська область – до 16 судів рекомендовано 21 кандидата;

Закарпатська область – до 7 судів рекомендовано 9 кандидатів;

Запорізька область – до 7 судів рекомендовано 12 кандидатів;

Івано-Франківська область – до 11 судів рекомендовано 11 кандидатів;

Київська область – до 19 судів рекомендовано 28 кандидатів;

Кіровоградська область – до 10 судів рекомендовано 13 кандидатів;

Луганська область – жодного кандидата не рекомендовано;

Львівська область – до 10 судів рекомендовано 14 кандидатів;

Миколаївська область – до 14 судів рекомендовано 16 кандидатів;

Одеська область – до 20 судів рекомендовано 37 кандидатів;

Полтавська область – до 18 судів рекомендовано 22 кандидати;

Рівненська область – до 6 судів рекомендовано 7 кандидатів;

Сумська область – до 6 судів рекомендовано 6 кандидатів;

Тернопільська область – до 7 судів рекомендовано 10 кандидатів;

Харківська область – до 15 судів рекомендовано 41 кандидата;

Херсонська область – до 2 судів рекомендовано 3 кандидатів;

Хмельницька область – до 12 судів рекомендовано 13 кандидатів;

Черкаська область – до 16 судів рекомендовано 20 кандидатів;

Чернівецька область – до 7 судів рекомендовано 7 кандидатів;

Чернігівська область – до 12 судів рекомендовано 16 кандидатів;

Автор: В’ячеслав Хрипун

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