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Кандидат на посаду судді відмовився від посади прямо під час засідання Ради правосуддя

13:43, 24 травня 2024
Представник прокуратури повідомив, що посада судді йому більше не цікава.
Кандидат на посаду судді відмовився від посади прямо під час засідання Ради правосуддя
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У певній мірі унікальний випадок стався на засіданні Вищої ради правосуддя 23 травня 2024 року.

Як повідомив член ВРП Олексій Мельник, 22 травня від кандидата на посаду судді Коростишівського районного суду Житомирської області Романа Музичука надійшла заява про припинення розгляду рекомендації ВККС щодо призначення на посаду судді Коростишівського райсуду.

«На даний час не бажаю зайняти вказану посаду. Моє рішення пояснюється істотними змінами, які відбулися у моєму професійному житті упродовж тривалого часу з квітня 2017 року», - було зазначено у заяві Романа Музичука.

Також кандидат додав, що процедури добору на посади суддів, які розпочалися у квітні 2017 року, «явно перевищували розумні строки правомірного очікування його результатів».

А вже під час засідання ВРП Роман Музичук особисто повідомив, що дійсно не бажає займати посаду судді Коростишівського райсуду.

Разом з тим, кандидат чітко не зміг пояснити членам ВРП, чому він вирішив відмовитися від посади судді вже не етапі розгляду ВРП його рекомендації.

«Не було раніше такої можливості. Це моє добровільне рішення», - лише повідомив Роман Музичук.

У підсумку, Рада правосуддя залишила рекомендацію ВККС про призначення Романа Музичука на посаду судді без розгляду.

Зазначимо, що Роман Музичук працює на посаді начальника відділу організаційного та правового забезпечення Рівненської обласної прокуратури.

Роман Музичук 15 грудня 2023 року особисто обрав посаду судді Коростишівського райсуду Житомирської області.

5 березня 2024 року він вдало пройшов співбесіду з колегією ВККС № 3, внаслідок чого й отримав рекомендацію для призначення на посаду судді. 

Під час співбесіди у ВККС Роман Музичук розповів колегії, що його «завжди цікавила робота судді» та він «завжди захоплювався роботою суду».

Автор В’ячеслав Хрипун

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