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До Білорусі прилетів літак Януковича, — ЗМІ

13:35, 24 травня 2024
Як повідомляється, літак Януковича приземлився в аеропорту Гомеля.
До Білорусі прилетів літак Януковича, — ЗМІ
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24 травня літак екс-президента втікача Віктора Януковича приземлився в аеропорту Гомеля. Про це пишуть білоруські ЗМІ.

Як повідомляється, о 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Dassault Falcon 900C (RA-09617).

Востаннє Янукович був у Білорусі в березні 2022 року.

Зазначимо, що російський диктатор путін 23 травня прибув із дводенним офіційним візитом до Білорусі. Також у ЗМІ повідомляли про візит нового міністра оборони рф до Білорусі.

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