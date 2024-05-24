В Беларусь прилетел самолет Януковича, — СМИ

Как сообщается, самолет Януковича приземлился в аэропорту Гомеля.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

24 мая самолет экс-президента беглеца Виктора Януковича приземлился в аэропорту Гомеля. Об этом пишут белорусские СМИ.

Как сообщается, в 12:50 в аэропорту Гомель приземлился самолет Dassault Falcon 900C (RA-09617).

В последний раз Янукович был в Беларуси в марте 2022 года.

Отметим, что российский диктатор путин 23 мая прибыл с двухдневным официальным визитом в Беларусь. Также в СМИ сообщали о визите нового министра обороны рф в Беларусь.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.