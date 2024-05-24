Кандидат на должность судьи отказался от должности прямо во время заседания Совета правосудия

Представитель прокуратуры сообщил, что должность судьи ему больше не интересна.

В определенной степени уникальный случай произошел на заседании Высшего совета правосудия 23 мая 2024 года.

Как сообщил член ВСП Алексей Мельник, 22 мая от кандидата на должность судьи Коростышевского районного суда Житомирской области Романа Музычука поступило заявление о прекращении рассмотрения рекомендации ВККС о назначении на должность судьи Коростышевского райсуда.

«В настоящее время не желаю занимать указанную должность. Мое решение объясняется существенными изменениями, которые произошли в моей профессиональной жизни в течение длительного времени с апреля 2017 года», - говорилось в заявлении Романа Музычука.

Также кандидат добавил, что начавшиеся в апреле 2017 года процедуры отбора на должности судей «явно превышали разумные сроки правомерного ожидания его результатов».

А уже во время заседания ВСП Роман Музычук лично подтвердил, что действительно не желает занимать должность судьи Коростышевского райсуда.

Вместе с тем, кандидат четко не смог объяснить членам ВСП, почему он решил отказаться от должности судьи уже на этапе рассмотрения ВСП его рекомендации.

«Не было раньше такой возможности. Это мое добровольное решение», - лишь сообщил Роман Музычук.

В итоге, Совет правосудия оставил рекомендацию ВККС о назначении Романа Музычука на должность судьи без рассмотрения.

Отметим, что Роман Музычук работает на должности начальника отдела организационного и правового обеспечения Ровенской областной прокуратуры.

Роман Музычук 15 декабря 2023 года лично выбрал должность судьи Коростышевского райсуда Житомирской области.

5 марта 2024 года он удачно прошел собеседование с коллегией ВККС № 3, в результате чего и получил рекомендацию для назначения на должность судьи.

Во время собеседования в ВККС Роман Музычук рассказал коллегии, что его «всегда интересовала работа судьи» и он «всегда увлекался работой суда».

Автор Вячеслав Хрипун

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