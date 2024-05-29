В офісах Європарламенту пройшли обшуки через вплив рф, — ЗМІ

В офісах Європарламенту у Бельгії та Франції провели обшуки у справі про просування російської пропаганди.

В офісах Європарламенту в Брюсселі й Страсбурзі пройшли обшуки у справі про просування російської пропаганди. Про це повідомляють бельгійський мовник VRT, агентство Reuters та видання The Guardian.

Як відомо, бельгійські слідчі обшукали офіс та кабінет помічника в Брюсселі, зокрема у Європейському парламенті, а французькі судові органи обшукали його офіс в асамблеї Європейського Союзу в Страсбурзі.

Правоохоронці не називають імені фігуранта, однак за даними ЗМІ, йдеться про помічника ультраправого депутата від Нідерландів Марселя де Граафа — Гійома Прадура. Раніше він працював помічником депутата правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» Максиміліана Кра.

Влада також обшукала будинок самого Марселя де Граафа, повідомляє нідерландське агентство ANP.

Бельгійська прокуратура, яка розпорядилася провести обшуки, заявила, що є «ознаки того, що даний співробітник Європарламенту відіграв значну роль в російській пропагандистській операції».

«Обшуки є частиною справи про втручання, пасивну корупцію та членство у злочинній організації та стосуються ознак російського втручання, за допомогою якого до членів Європейського парламенту зверталися та отримували гроші за просування російської пропаганди через вебсайт новин Голосу Європи (Voice of Europe)», – заявили прокурори.

У пресслужбі Європарламенту на запит Euronews відповіли, що «не можуть коментувати поточні розслідування».

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