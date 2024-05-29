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Дональд Трамп у разі перемоги на виборах запропонує Ілону Маску стати його консультантом, — ЗМІ

20:24, 29 травня 2024
Трам та Маск ще не до кінця пропрацювали пропозицію, але вона може дозволити бізнесмену впливати на безпеку кордонів США та економіку.
Дональд Трамп у разі перемоги на виборах запропонує Ілону Маску стати його консультантом, — ЗМІ
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Колишній президент США Дональд Трамп у разі перемоги на виборах може запропонувати підприємцю Ілону Маску посаду свого консультанта. Про це повідомляє газета The Wall Street Journal.

За словами джерел газети, ця пропозиція ще не до кінця опрацьована. Маск зможе впливати на політику, пов'язану з безпекою кордонів та економікою.

WSJ пов'язує це з тим, що бізнесмен став частіше коментувати ці теми в соцмережах.

«Дональд Трамп та Ілон Маск обговорили можливу консультативну роль мільярдера, якщо ймовірний кандидат від республіканської партії поверне собі Білий дім, що є останньою ознакою того, що колись холодні стосунки між двома чоловіками відтанули», — йдеться у матеріалі газети.

Крім того, Маск поінформував Трампа про розроблений проект із запобігання фальсифікації даних на виборах. Маск створив його спільно з інвестором-мільярдером Нельсоном Пельтцем. Крім того, бізнесмен разом із його політичними союзниками «влаштовує збори впливових бізнес-лідерів по всій країні». 

Раніше ми писали, що у Демократичній партії США зростають побоювання щодо перспектив переобрання Джо Байдена президентом.

Також повідомлялося, що Байден прийняв виклик Трампа на передвиборчі дебати та запропонував два раунди.

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