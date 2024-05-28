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У Демократичній партії США зростають побоювання щодо перспектив переобрання Джо Байдена Президентом – Politico

18:45, 28 травня 2024
Найбільша політична проблема, що стоїть перед президентом США, – це інфляція – Politico.
У Демократичній партії США зростають побоювання щодо перспектив переобрання Джо Байдена Президентом – Politico
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У Демократичній партії США турбуються про перспективи переобрання Джо Байдена Президентом. Про це у своєму матеріалі пише Politico.

«На найвищих щаблях Демократичної партії оселилося всепроникне почуття остраху щодо перспектив переобрання президента Джо Байдена, навіть серед чиновників та стратегів, які раніше висловлювали впевненість у майбутній битві з Дональдом Трампом.

Побоювання перетворилися на відчутну тривогу, за словами понад десятка партійних лідерів та активістів. А розрив між тим, що демократи скажуть по телебаченню чи у пресі, і тим, що вони напишуть своїм друзям, тільки збільшився зі зростанням побоювань щодо перспектив Байдена» - зазначає видання.

«Ви не хочете бути тим хлопцем, який офіційно заявляє, що ми приречені, або що погана кампанія, або що Байден робить помилки. Ніхто не хоче бути таким хлопцем», — сказав співробітник Демократичної партії, який перебуває в тісному контакті з Білим домом і побажав залишитися анонімним, щоб вільно говорити, пише Politico.

У матеріалі йдеться, що у квітні Трамп зібрав набагато більше грошей на свою кампанію, і ситуація для демократів може лише погіршитися, оскільки судовий процес у справі Трампа завершується, а інший – цього разу за участю сина президента – має розпочатися у Делавері.

Занепокоєння посилилося останніми днями, коли Трамп вирушив у деякі з найліберальніших територій країни, включаючи Нью-Джерсі та Нью-Йорк, щоб завоювати прихильність латиноамериканських та афроамериканських виборців.

Хоча за об’ємом фінансування він уже давно відстає від Байдена, збирання коштів Трампом минулого місяця перевищило збирання коштів чинного президента на 25 мільйонів доларів, включаючи 50,5 мільйонів доларів від заходу в Палм-Біч, штат Флорида.

Один із радників основних донорів Демократичної партії надав список майже двох десятків причин, через які Байден може програти, - від імміграції та високої інфляції до віку президента, непопулярності віце-президента Камали Гарріс та присутності у списку таких кандидатів, як Роберт Кеннеді-молодший.

Як зазначає Politico, співрозмовник із числа консультантів Демократичної партії заявив, що «список причин, через які ми «могли» виграти, настільки малий, що мені навіть не потрібно зберігати його на своєму телефоні».

Прихильники Байдена, які зберігають оптимізм, стверджують, що позиція про аборти та питання репродуктивних прав може стати «фундаментальним переломним моментом».

«Ми повинні провести кампанію, в ході якої чесно донесемо до свідомості думку, що Дональд Трамп повертає нас у 19 століття. Байден веде нас далі у XXI століття», — сказав один із прихильників.

У той же час, член палати представників Річі Торрес, демократ з Нью-Йорка, відомий своїм захистом Ізраїлю, також був стурбований станом своєї партії, хоч і вказав на зростання цін на продукти та товари, яке почалося під час пандемії і досі не знизилося.

«Найбільша політична проблема, яка постає перед президентом, починається з літери «І», але це не Ізраїль, це інфляція», - сказав Торрес. «Вартість життя – це проблема, і нам потрібно зрозуміти, як з нею впоратися».

«Єдиний показник, який визначить успіх цієї кампанії — це день виборів», підсумували співрозмовники видання.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Джо Байден поїде до Лос-Анджелеса для збору коштів на свою виборчу кампанію 15 червня – дата, на яку призначено Саміт миру у Швейцарії. Разом із зірками, зокрема, Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими, з ним поїдуть екс-президент США Барак Обама та ведучий ТБ Джиммі Кіммел.

Автор: Наталя Мамченко 

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