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Закон дозволяє засудженим жінкам приєднатися до ЗСУ, але попиту поки що немає, — Денис Малюська

20:39, 29 травня 2024
Залучення до ЗСУ засуджених жінок можливе, оскільки у законодавстві немає обмежень щодо цього питання.
Закон дозволяє засудженим жінкам приєднатися до ЗСУ, але попиту поки що немає, — Денис Малюська
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Закон дає можливість засудженим жінкам доєднатися до лав ЗСУ, однак поки що такі випадки не зафіксовані. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання, чи є жінки серед засуджених, які виявили бажання мобілізуватися.

«Жінок немає. Знову ж таки, у нас немає в законі обмежень щодо того, що це будуть чоловіки чи жінки. Теоретично така можливість є, але поки що попиту в Збройних силах на мобілізацію жінок немає», — зазначив Малюська.

Він додав, що серед чоловіків є попит на мобілізацію якомога більшої кількості людей, щоб виконати замовлення від ЗСУ.

При цьому, за його словами, жінок «справді мало у в’язничній системі».

«Цифру зараз назвати не готовий, але насправді ми не говоримо про якусь велику кількість людей. По-перше, і злочини вони тяжкі набагато рідше скоюють, а по-друге, знову ж таки, суди не так часто дають тяжкі покарання, тобто покарання, пов’язані з позбавленням волі», — сказав міністр.

Як раніше зазначав міністр юстиції Денис Малюська, засуджені українці, які виявили бажання захищати країну, будуть служити в штурмових підрозділах

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Хмельницький міськрайонний суд задовольнив перші клопотання про умовно-дострокове звільнення за новим законом про мобілізацію засуджених. 

Президент Володимир Зеленський 17 травня підписав закон про мобілізацію засуджених. 

Ми повідомляли, чи матимуть мобілізовані засуджені право на відпустку та чи зможуть звільнитися зі служби за станом здоров’я. 

Крім того, писали, хто зможе розраховувати на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання та як вони будуть служити.

Стосовно топ-посадовців, то не зможуть отримати УДЗ засуджені міністри, їх заступники, народні депутати, судді Верховного Суду та судді ВАКС, радники та помічники Президента, спікера та прем’єр-міністра тощо.

У Збройних силах сформують окремі підрозділи для засуджених, повідомив Міністр юстиції Денис Малюська.

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