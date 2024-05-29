Практика судів
  1. В Україні

Україна готується до подальшої активності рф, відповідь буде обов'язково, – Володимир Зеленський

21:01, 29 травня 2024
Президент заслухав доповіді головкому, начальника Генштабу ЗСУ та міністра оборони щодо ситуації на фронті.
Україна готується до подальшої активності рф, відповідь буде обов'язково, – Володимир Зеленський
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сили оборони готуються до подальшої активності російських окупантів та чітко розуміють їхні завдання. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, а також міністра оборони Рустема Умєрова щодо ситуації на фронті та подальших дій українських військ.

«Увага всім напрямкам. Готуємось і до подальшої активності ворога - чітко розуміємо, які завдання та з якою метою путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь - обов’язково», - зазначив Президент.

Раніше Рустем Умєров заявив, що рф хоче відкрити новий фронт на півночі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Цифровізація збору податків, забезпечені антикорупційні органи, незалежні суди – спецпредставник США озвучила перелік реформ для України

Підтримка України з боку американських платників податків і Конгресу безпосередньо залежить від незалежної судової системи, цифрових систем збору податків і належним чином забезпечених НАБУ, САП та ВАКС.

Україні треба прискорити реформи і боротися з корупцією, американські платники податків вимагають реформ – спецпредставник США Пріцкер

Українському уряду можуть озвучити новий план реформ для отримання коштів від США.

Суддя з Херсонщини залишився в окупації, тепер його можуть звільнити з посади

Місце перебування судді Господарського суду Херсонської області Кирила Соловйова наразі невідоме.

Строки розшуку громадян за порушення військового обліку після 19 травня подовжено

Строки, протягом яких особа може перебувати у «розшуку» за порушення правил військового обліку, тепер рахуються по-новому.

710 тисяч громадян, у яких був статус в Резерв+ в «розшуку», зняті з розшуку завдяки Резерв+, – заступниця міністра оборони

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко назвала досягненням зняття 710 тисяч громадян з «безпідставного розшуку» у «Резерв+».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віта Бондарчук
    Віта Бондарчук
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Сергій Головатий
    Сергій Головатий
    виконувач обов’язків Голови Конституційного Суду України
  • Олена Заічко
    Олена Заічко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Віктор Пророк
    Віктор Пророк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді