Україна готується до подальшої активності рф, відповідь буде обов'язково, – Володимир Зеленський

Президент заслухав доповіді головкому, начальника Генштабу ЗСУ та міністра оборони щодо ситуації на фронті.

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Сили оборони готуються до подальшої активності російських окупантів та чітко розуміють їхні завдання. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генштабу Анатолія Баргилевича, а також міністра оборони Рустема Умєрова щодо ситуації на фронті та подальших дій українських військ.

«Увага всім напрямкам. Готуємось і до подальшої активності ворога - чітко розуміємо, які завдання та з якою метою путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь - обов’язково», - зазначив Президент.

Раніше Рустем Умєров заявив, що рф хоче відкрити новий фронт на півночі.

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