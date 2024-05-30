В Киеве в электрощитовой во время ремонта обнаружили гранату и патроны

В электрощитовой нашли противопехотную гранату и патроны к автомату.

Источник фото: kyivpatrol

В Соломенском районе Киева во время ремонтных работ мужчина обнаружил в электрощитовой предмет, похожий на противопехотную гранату, а также вероятные патроны к автомату. Об этом сообщила пресс-служба столичной патрульной полиции. Саперы изъяли взрывоопасную находку.

Инцидент произошел, когда мужчина обратился на линию 112, сообщив, что во время работы в электрощитовой коробке нашел подозрительный предмет. Патрульные сразу обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей и взрывотехников.

Полиция напомнила, как действовать в случае обнаружения опасных предметов:

категорически запрещено приближаться к взрывоопасному предмету;

не поднимать, не извлекать из почвы, не сдвигать с места, не бросать, не ударять и не разбирать такие предметы;

не курить и не использовать открытый огонь вблизи места, где находится опасный предмет.

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