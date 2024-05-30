В Киеве в электрощитовой во время ремонта обнаружили гранату и патроны

В Соломенском районе Киева во время ремонтных работ мужчина обнаружил в электрощитовой предмет, похожий на противопехотную гранату, а также вероятные патроны к автомату. Об этом сообщила пресс-служба столичной патрульной полиции. Саперы изъяли взрывоопасную находку.
Инцидент произошел, когда мужчина обратился на линию 112, сообщив, что во время работы в электрощитовой коробке нашел подозрительный предмет. Патрульные сразу обеспечили охрану места происшествия и вызвали следователей и взрывотехников.
Полиция напомнила, как действовать в случае обнаружения опасных предметов:
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