У Києві в електрощитовій під час ремонту виявили гранату та набої

У електрощитовій знайшли протипіхотну гранату та набої до автомата.

Джерело фото: kyivpatrol

У Солом’янському районі Києва під час ремонтних робіт чоловік виявив у електрощитовій предмет, схожий на протипіхотну гранату, а також ймовірні набої до автомата. Про це повідомила пресслужба столичної патрульної поліції. Сапери вилучили вибухонебезпечну знахідку.

Інцидент стався, коли чоловік звернувся на лінію 112, повідомивши, що під час роботи в електрощитовій коробці знайшов підозрілий предмет. Патрульні одразу забезпечили охорону місця події та викликали слідчих і вибухотехніків.

Поліція нагадала, як діяти у разі виявлення небезпечних предметів:

категорично заборонено наближатися до вибухонебезпечного предмета;

не підіймати, не витягувати з ґрунту, не зрушувати з місця, не кидати, не ударяти та не розбирати такі предмети;

не палити та не використовувати відкритий вогонь поблизу місця, де знаходиться небезпечний предмет.

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