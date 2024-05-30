У росії померла головна героїня серіалу «Моя прекрасна няня» Анастасія Заворотнюк

За життя акторці діагностували злоякісну пухлину головного мозку четвертої стадії.

Джерело фото: ЗМІ

Померла російська акторка Анастасія Заворотнюк, відома своєю роллю в серіалі «Моя прекрасна няня». Їй було 53 роки. Про смерть авторки повідомила донька Анна Заворотнюк, яка повідомила, що її мами не стало 29 травня.

«Вчора вночі нам зателефонували і сказали, що тебе більше немає. Мамо, ти найкраще, що в мене було. Я дуже пишаюся тим, що я твоя донька. Я завжди буду любити і пам'ятати тебе щасливою, люблячою та неймовірною. Моя душа завжди з тобою», – написала Анна.

Анастасія Заворотнюк тривалий час боролася з важкою хворобою. Їй діагностували злоякісну пухлину головного мозку четвертої стадії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.