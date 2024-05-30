Трамп розглядає Маска як радника у разі повернення до Білого дому

Ілон Маск та Дональд Трамп обговорили можливості офіційного впливу мільярдера на політику.

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Колишній президент США Дональд Трамп, який планує знову балотуватися на пост президента від Республіканської партії, обговорює з мільярдером Ілоном Маском можливість надання йому ролі консультанта у разі повернення Трампа в Білий дім. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела.

За інформацією видання, Трамп і Маск провели переговори щодо можливості офіційного впливу мільярдера на політику, зокрема, у питаннях безпеки кордонів та економіки. Проте деталі потенційної ролі Маска в адміністрації Трампа залишаються невідомими.

Раніше між Трампом і Маском були напружені відносини, але зараз вони налагодили дружні зв'язки і регулярно спілкуються по телефону. Джерела повідомляють, що відтоді між Трампом і Маском встановилися тісніші відносини. Вони обмінюються думками щодо імміграції, електромобілів, космічних сил США та інших тем, що стосуються бізнесу Маска.

Крім того, The Wall Street Journal зазначає, що Маск разом з іншим мільярдером Нельсоном Пельтцом проводить кампанію серед елітних кіл з метою переконати їх не підтримувати переобрання чинного президента Джо Байдена. Хоча Маск офіційно не підтримав Трампа, вони зустрічалися приватно у березні, коли Трамп намагався збільшити збір коштів на свою передвиборчу кампанію.

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