Трамп рассматривает Маска в качестве советника в случае возвращения в Белый дом

Илон Маск и Дональд Трамп обсудили возможности официального влияния миллиардера на политику.

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Бывший президент США Дональд Трамп, который планирует вновь баллотироваться на пост президента от Республиканской партии, обсуждает с миллиардером Илоном Маском возможность предоставления ему роли консультанта в случае возвращения Трампа в Белый дом. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По информации издания, Трамп и Маск провели переговоры о возможности официального влияния миллиардера на политику, в частности, в вопросах безопасности границ и экономики. Однако детали потенциальной роли Маска в администрации Трампа остаются неизвестными.

Ранее между Трампом и Маском были напряженные отношения, но сейчас они наладили дружеские связи и регулярно общаются по телефону. Источники сообщают, что с тех пор между Трампом и Маском установились более тесные отношения. Они обмениваются мнениями относительно иммиграции, электромобилей, космических сил США и других тем, касающихся бизнеса Маска.

Кроме того, The Wall Street Journal отмечает, что Маск вместе с другим миллиардером Нельсоном Пельтцом проводит кампанию среди элитных кругов с целью убедить их не поддерживать переизбрание действующего президента Джо Байдена. Хотя Маск официально не поддержал Трампа, они встречались частным образом в марте, когда Трамп пытался увеличить сбор средств на свою предвыборную кампанию.

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