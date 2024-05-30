12,7 млн гривен убытков общине Полтавщины: подозревается экс-директор КП

Следствие разоблачило незаконную финансовую помощь для КП, инициированную чиновником.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно с Управлением стратегических расследований в Полтавской области Нацполиции сообщили бывшему исполняющему обязанности директора одного из коммунальных предприятий Полтавщины о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что привело к нанесению миллионных убытков территориальной общине. Об этом сообщили в НАБУ.

Следствие установило, что в 2020 году чиновник, нарушая закон, инициировал получение коммунальным предприятием возвратной финансовой помощи от частного общества на сумму почти 1,9 млн грн. Выплата долга должна была состояться через месяц, но стороны договорились о его погашении путем отчуждения сооружений и зданий предприятия стоимостью, как отмечалось, 1,8 млн грн в пользу общества.

Однако, по данным экспертизы, реальная цена переданной недвижимости составляла 14,5 млн грн. Отчуждение произошло с нарушением законодательства и без согласия собственника - территориальной общины. Таким образом, территориальная община понесла убытки на сумму 12,7 млн грн.

Действия чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

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