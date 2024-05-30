В Иране исключили диверсию как причину авиакатастрофы, в которой погиб президент Ибрагим Раиси

Генштаб Ирана заявил, что взрыва на борту вертолета, в котором погиб Раиси, не было.

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В Иране исключили возможность диверсии во время авиакатастрофы вертолета, в результате которой погиб президент Ибрагим Раиси. Об этом сообщает иранское агентство Tansim со ссылкой на Генеральный штаб страны.

По информации Генштаба, после сбора останков тел и частей разрушенного вертолета, а также анализа способа их рассеивания и расстояния частей, отделенных от основного корпуса, возможность взрыва, вызванного диверсией во время полета, исключается.

Кроме того, эксперты не обнаружили следов радиоэлектронной борьбы на вертолете. Генштаб отметил, что проверка и анализ данных будут продолжаться до полного выяснения истинной причины аварии.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», вертолет с президентом Ирана Эбрагимом Раиси и его министром иностранных дел разбился, когда он пересекал горную местность в сильном тумане, возвращаясь с визита к границе с Азербайджаном.

Также сообщалось, что авария произошла во время возвращения из визита к границе с Азербайджаном в сильном тумане. Плохие погодные условия значительно осложнили спасательные работы, сообщает государственное информационное агентство IRNA. Государственное телевидение Ирана отказалось от обычных программ, чтобы показать молитвы за президента по всей стране и прямые трансляции усилий спасателей, которые искали вертолет в горах.

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