россия уничтожила зооветеринарный институт под Харьковом: погибли животные

В результате российского удара разрушена историческая достопримечательность.

Источник фото: Гололобов Александр

В ночь на 30 мая российская армия осуществила пять ракетных ударов по поселку Малая Даниловка в Харьковской области, что привело к разрушению манежа Харьковского зооветеринарного института. Об этом сообщил председатель Малоданиловской территориальной громады Александр Гололобов.

«Война с лошадьми, козами, свиньями, кролями и коровами. Исторический памятник, место где ковались мастера спорта, учились дети и просто отдыхали жители полностью разрушено», - сказал Гололобов.

По его словам, в результате ракетного обстрела никто из людей не пострадал, но погибли кролики. Предварительно, атака была осуществлена ракетами С-300.

Источник фото: Гололобов Александр

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