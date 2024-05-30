Практика судів
  1. В Україні

росія знищила зооветеринарний інститут під Харковом: загинули тварини

08:46, 30 травня 2024
В результаті російського удару зруйнована історична пам'ятка.
росія знищила зооветеринарний інститут під Харковом: загинули тварини
Джерело фото: Гололобов Олександр
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 30 травня російська армія здійснила п'ять ракетних ударів по селищу Мала Данилівка в Харківській області, що призвело до руйнування манежу Харківського зооветеринарного інституту. Про це повідомив голова Малоданилівської територіальної громади Олександр Гололобов.

«Війна з конями, козами, свинями, кролями та коровами. Історична пам’ятка, місце де кувалися майстри спорту, навчалися діти та просто відпочивали мешканці повністю зруйноване», - сказав Гололобов.

За його словами, внаслідок ракетного обстрілу ніхто з людей не постраждав, але загинули кролі. Попередньо, атака була здійснена ракетами С-300.

Джерело фото: Гололобов Олександр

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Державне бюро США надало грант для забезпечення перевірки доброчесності кандидатів в судді – звіт

Крім того, виконавець, який фінансується державним Бюро США INL, почав застосовувати модель прозорої перевірки на основі заслуг, щоб допомогти у процесі відбору дисциплінарних інспекторів ВРП.

Добір на посади суддів місцевих судів 2017 року завершено: підсумки конкурсу та результати співбесід

ВККС рекомендувала призначити на посади суддів місцевих судів 390 кандидатів з 434, а 36 кандидатів отримали від Комісії відмову.

Цифровізація збору податків, забезпечені антикорупційні органи, незалежні суди – спецпредставник США озвучила перелік реформ для України

Підтримка України з боку американських платників податків і Конгресу безпосередньо залежить від незалежної судової системи, цифрових систем збору податків і належним чином забезпечених НАБУ, САП та ВАКС.

Україні треба прискорити реформи і боротися з корупцією, американські платники податків вимагають реформ – спецпредставник США Пріцкер

Українському уряду можуть озвучити новий план реформ для отримання коштів від США.

Суддя з Херсонщини залишився в окупації, тепер його можуть звільнити з посади

Місце перебування судді Господарського суду Херсонської області Кирила Соловйова наразі невідоме.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Добрівська
    Наталія Добрівська
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва