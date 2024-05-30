росія знищила зооветеринарний інститут під Харковом: загинули тварини

В результаті російського удару зруйнована історична пам'ятка.

Джерело фото: Гололобов Олександр

У ніч на 30 травня російська армія здійснила п'ять ракетних ударів по селищу Мала Данилівка в Харківській області, що призвело до руйнування манежу Харківського зооветеринарного інституту. Про це повідомив голова Малоданилівської територіальної громади Олександр Гололобов.

«Війна з конями, козами, свинями, кролями та коровами. Історична пам’ятка, місце де кувалися майстри спорту, навчалися діти та просто відпочивали мешканці повністю зруйноване», - сказав Гололобов.

За його словами, внаслідок ракетного обстрілу ніхто з людей не постраждав, але загинули кролі. Попередньо, атака була здійснена ракетами С-300.

Джерело фото: Гололобов Олександр

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