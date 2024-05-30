США можуть скоригувати заборону на удари України американською зброєю по росії, – Блінкен

Україна має право вирішувати, як найкраще захищати себе.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація президента Джо Байдена «адаптує та скорегує за необхідності» свою заборону використовувати Україні американську зброю для ударів по території росії. Про це повідомляє Mind.

Підтвердивши позицію Вашингтона про те, що вони не заохочують і не надають можливості для таких ударів, Блінкен зазначив, що Київ має право самостійно ухвалювати рішення про те, як найкраще захищати себе. Він також підкреслив, що уряд США «адаптується і коригує свою позицію в міру необхідності» залежно від розвитку війни.

На запитання журналіста про те, чи означають його слова «адаптуватися й пристосовуватися», що Сполучені Штати можуть підтримати атаки України американською зброєю по росії, Блінкен відповів: «Адаптуватися й пристосовуватися означає саме це».

«На кожному кроці на цьому шляху ми адаптувалися та коригували за потреби. І це саме те, що ми продовжуватимемо робити. Ми завжди слухаємо, ми завжди вчимося і ми завжди приймаємо рішення про те, що необхідно Україні, щоб ефективно продовжувати захищатися», - наголосив він.

Раніше прем'єрка Італії Джорджа Мелоні виступила проти того, щоб Україна завдавала ударів по території рф зброєю від партнерів

Водночас шведський міністр оборони Пол Джонсон висловив підтримку Україні у використанні отриманої зброї для ураження цілей на території російської федерації.

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