Прем'єрка Італії Мелоні виступила проти того, щоб Україна завдавала ударів по території рф зброєю від партнерів

Мелоні відповіла на заклик Столтенберга дозволити удари по росії зброєю, яку надали союзники.

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Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила проти застосування наданої західними союзниками зброї на території росії після того, як генсек Північноатлантичного альнсу Єнс Столтенберг запропонував дозволити Києву вражати переданими озброєннями цілі за межами свого кордону.

Відповідну заяву Мелоні зробила в інтерв'ю італійському телебаченню.

«Я не знаю, чому Столтенберг так сказав, я думаю, що ми повинні бути дуже обережними», - сказала Мелоні, яку цитує інформагенція AFP.

Згодом вона додала, що згодна з тим, що «НАТО має залишатися твердим, а не подавати сигнал, що поступається».

Водночас шведський міністр оборони Пол Джонсон висловив підтримку Україні у використанні отриманої зброї для ураження цілей на території російської федерації.

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти використання Україною наданої західними союзниками зброї для ударів по росії.

За його словами, існують «чіткі правила поставок німецької зброї, які були узгоджені з Україною і які працюють».

«Принаймні, це моя позиція», – додав він.

Зазначимо, як стало відомо, державний секретар США Ентоні Блінкен після візиту до Києва виступив за надання дозволу Україні бити по території рф американською зброєю. Водночас у Білому домі точаться дискусіїщодо цього.

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