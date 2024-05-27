Премьер Италии Мэлони выступила против того, чтобы Украина наносила удары по территории рф оружием от партнеров

Мелони ответила на призыв Столтенберга разрешить удары по россии оружием, предоставленным союзниками.

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против применения предоставленного западными союзниками оружия на территории россии после того, как генсек Североатлантического альнса Йенс Столтенберг предложил позволить Киеву поражать переданными вооружениями цели за пределами своей границы.

Соответствующее заявление Мелони сделала в интервью итальянскому телевидению.

«Я не знаю, почему Столтенберг так сказал, я думаю, что мы должны быть очень осторожными», - сказала Мэлони, которую цитирует информагентство AFP.

Впоследствии она добавила, что согласна с тем, что «НАТО должно оставаться твердым, а не подавать сигнал, что поступается».

В то же время шведский министр обороны Пол Джонсон выразил поддержку Украине в использовании полученного оружия для поражения целей на территории российской федерации.

В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц выступил против использования Украиной предоставленного западными союзниками оружия для ударов по россии.

По его словам, существуют «четкие правила поставок немецкого оружия, которые были согласованы с Украиной и которые работают».

«По крайней мере, это моя позиция», - добавил он.

Отметим, как стало известно, государственный секретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев выступил за предоставление разрешения Украине бить по территории рф американским оружием. В то же время в Белом доме ведутся дискуссииотносительно этого.

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