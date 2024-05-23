Госсекретарь США Энтони Блинкен просит разрешить Украине бить по территории рф американским оружием, — СМИ

Позиция Блинкен, вероятно, изменилась из-за того, что российские оккупанты открыли новый фронт, начав наступление на Харьковщине.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев выступил за предоставление разрешения Украине биты по территории рф американским оружием. В то же время в Белом доме ведутся дискуссии, следует ли предоставлять Украине такую возможность. Об этом сообщает New York Times.

По данным источников, в настоящее время в администрации Джо Байдена бурно обсуждают смягчение запрета Украины на поражение ракетных и артиллерийских пусковых площадок непосредственно на территории страны-агрессора.

Предложение, на котором настаивал Блинкен, все еще находится в стадии формирования. Неизвестно, сколько должностных лиц из ближайшего окружения президента США поддержали эту идею. План пока официально не представляли Джо Байдену.

По данным издания, что позиция Блинкена изменилась из-за того, что российские оккупанты открыли новый фронт, начав наступление на Харьковщине.

Украина месяцами атакует российские корабли, нефтяные объекты и электростанции, но делает это преимущественно с помощью собственных беспилотников, у которых нет мощности и скорости американского оружия. Все чаще русские уничтожают украинские беспилотники и ракеты или сбивают их с пути благодаря усовершенствованной технике радиоэлектронной борьбы.

Как отмечает NYT, сейчас растет давление на США, чтобы помочь Украине атаковать российские военные объекты. Великобритания, обычно разделяющая стратегию войны с Вашингтоном, еще раньше сняла собственные ограничения, позволив использовать свои ракеты Storm Shadow для ударов по россии.

Как сообщалось ранее, в Пентагоне не изменили свою позицию, что оружие, которое США предоставляют Украине, следует использовать в пределах украинской территории.

Аналитики Института изучения войны на фоне этого заявили, что запрет США использовать свое оружие для атак по территории рф составляет серьезное препятствие для защиты Украины от российских наступательных операций на севере Харьковской области.

Ограничения, в частности, повлияли на способность Украины наносить удары по военным объектам в рф, создав укрытие в приграничных районах, откуда вражеская авиация может совершать бомбовые и ракетные атаки на украинские позиции и местные населенные пункты, отмечают специалисты.

В этой связи Украина обратилась в администрацию Джо Байдена с запросом на снятие соответствующего запрета. По словам американских чиновников, запрос «пересматривается».

По данным Bloomberg, есть намеки, что Украине разрешат избивать по территории рф американским оружием.

Добавим, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддержал предоставление разрешения Украине бить по территории России американским оружием.

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