Трагедия на Киевщине: поезд сбил ребенка

Потерпевшая вместе с другими детьми находилась на путях и не среагировала на сигнал машиниста.

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В среду, 22 мая, около 19:15 часов на 24 километре железнодорожного пути перегона «Барышевка - Борисполь» двигавшийся в направлении столицы электропоезд сообщения «Гребинка – Киев» сбил 9-летнюю девочку. Об этом сообщила полиция Киевской области.

Отмечается, что потерпевшая вместе с другими детьми находилась на путях и не отреагировала на сигнал машиниста.

На место происшествия прибыли медики и, к сожалению, малолетний ребенок скончался.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекших за собой гибель людей, следователи начали досудебное расследование.

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