Трагедія на Київщині: потяг збив дитину

Потерпіла разом з іншими дітьми перебувала на коліях та не зреагувала на сигнал машиніста.

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У середу, 22 травня, близько 19:15 години на 24 кілометрі залізничної колії перегону «Баришівка - Бориспіль» електропотяг сполучення «Гребінка – Київ», який рухався в напрямку столиці, збив 9-річну дівчинку. Про це повідомила поліція Київської області.

Зазначається, що потерпіла разом з іншими дітьми перебувала на коліях та не зреагувала на сигнал машиніста.

На місце події прибули медики та, на жаль, малолітня дитина померла.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинили загибель людей, слідчі розпочали досудове розслідування.

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