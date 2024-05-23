В Минюсте объяснили, что делать, когда человек пропал без вести во время военного положения

Права и интересы лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, а также его имущество подлежат защите до момента прекращения его розыска в порядке, предусмотренном Законом, или объявления его умершим в соответствии с законодательством.

Из-за полномасштабной войны судьба многих украинцев и украинок пока остается неизвестной. Обретение статуса особы, пропавшей без вести, имеет важное значение для родных, а также направлено на защиту как прав и обязанностей такого человека, так и его близких.

В Министерстве юстиции Украины отметили, что лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах, является лицом, пропавшим без вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, временной оккупацией части территории Украины, чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера.

Правовой статус лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, определяется Законом Украины от 12.07.2018 № 2505-VIII «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах» (далее — Закон) и другими законами Украины, а также международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлена Верховной Радой Украины.

Частью первой статьи 4 Закона предусмотрено, что лицо приобретает статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах, с момента внесения о нем сведений, содержащихся в заявлении о факте исчезновения, в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в порядке, предусмотренном Законом, и считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах, с момента подачи заявителем заявления о факте исчезновения лица.

Предоставление статуса пропавшей без вести при особых обстоятельствах в соответствии с этим Законом не лишает родственников или других лиц права обращения в суд с заявлением о признании такого лица безвестно отсутствующим или оглашения его умершим в порядке, предусмотренном законодательством.

Близкие родственники и члены семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, имеют право на получение достоверных сведений о местонахождении лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, обстоятельствах его гибели (смерти), месте захоронения (если оно известно).

Согласно положениям статьи 6 Закона члены семьи лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, имеют право на социальную защиту в порядке, определенном законодательством Украины.

Частью первой статьи 5 Закона определено, что лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах, имеет все права, гарантированные Конституцией и законами Украины, а также имеет право на всестороннее расследование обстоятельств его исчезновения и установление его местонахождение.

Права и интересы лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, а также его имущество подлежат защите до момента прекращения его розыска в порядке, предусмотренном Законом, или объявления его умершим в соответствии с законодательством. Следовательно, лицо считается пропавшим без вести при особых обстоятельствах до момента прекращения его розыска в порядке, предусмотренном Законом.

В соответствии с частью четвертой статьи 4 Закона если лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах, было объявлено умершим, но его местонахождение, место захоронения или местонахождение его останков не было установлено, проведение розыска в понимании Закона не прекращается до установления его местопребывания, места захоронения или места нахождения. ее останков.

Заметим, что согласно части третьей статьи 5 Закона в случае, если лицо, пропавшее без вести при особых обстоятельствах на территории Украины, является гражданином другого государства, Национальная полиция Украины обязана в установленном законодательством порядке уведомить уполномоченные органы государства, гражданином которого такое лицо является , о факте его исчезновения и о результатах розыска.

Согласно части первой статьи 8 Закона обретение правового статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, не уменьшает объем гражданской правоспособности такого лица.

С момента внесения данных о лице, пропавшем без вести при особых обстоятельствах, в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах над имуществом такого лица может быть установлена опека в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Украины (далее — ГК Украины).

В случае, если оба родителя ребенка являются лицами, пропавшими без вести при особых обстоятельствах, над таким ребенком устанавливается опека/попечительство в порядке, предусмотренном ГК Украины.

Приобретение правового статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, не изменяет его семейного положения до момента расторжения брака по заявлению второго супруга вследствие признания лица безвестно отсутствующим или до момента объявления такого лица умершим.

За лицом, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, сохраняются место работы и занимаемая должность, но не более чем до момента признания ее безвестно отсутствующим или объявления умершим в порядке, установленном законодательством.

Соответственно части первой статьи 18 Закона заявление о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, подается в соответствующий территориальный орган Национальной полиции Украины.

Заметим, что заявление о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, может быть подано родственником такого лица, представителем военного формирования, органом государственной власти, органом местного самоуправления, общественным объединением или другим лицом, которому стало известно об исчезновении. Также заявление о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, может быть подано Уполномоченным по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, если к нему обратились с уведомлением об исчезновении лица.

В заявлении о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, указывается информация, что может способствовать розыску такого лица.

Сведения, указанные в заявлении о розыске лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, подлежат внесению в Реестр в порядке, предусмотренном Законом, в течение 24 часов после получения Уполномоченным от Национальной полиции Украины информации об исчезновении лица при особых обстоятельствах или информации о получении заявления о розыске такой лица.

Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах - это электронная база данных, предназначенная для хранения, защиты, обработки, использования и распространения определенной Законом Украины от 12.07.2018 № 2505-VIII «О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах» информации о лицах, пропавших без вести при особых обстоятельствах, их неопознанных останках, наличии или отсутствии решения суда о признании лиц, пропавших без вести, безвестно отсутствующими или объявления умершими, а также других данных, используемых для обеспечения учета лиц, пропавших без вести, с целью их розыска.

Сведения о наличии или отсутствии информации о лице в Реестре предоставляются в форме Выписки в порядке, определенном приказом Министерства внутренних дел Украины от 29.08.2022 № 535 «Об утверждении Положения о Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах».

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