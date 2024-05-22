Спікер Палати представників США Джонсон підтримав надання дозволу Україні бити по території рф американською зброєю

Він переконаний, що Україні потрібно дозволити вести війну так, як вона вважає за потрібне.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон виступи за надання дозволу Україна наносити удари по рф американською зброєю.

«Я думаю, потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне. Вони повинні вміти дати відсіч. І я вважаю, що ми намагаємося мікрокерувати зусиллями, це не добра політика для нас», - сказав він у відповідь на питання кореспондентки «Голосу Америки» Катерини Лісунової.

Як повідомлялося раніше, у Пентагоні не змінили свою позицію, що зброю, яку США надають Україні, слід використовувати в межах української території.

Аналітики Інституту вивчення війни на тлі цього заявили, що заборона США використовувати свою зброю для атак по території рф становить серйозну перешкоду для захисту України від російських наступальних операцій на півночі Харківської області.

Обмеження, зокрема, вплинули на здатність України наносити удари по військових об'єктах у рф, створивши укриття в прикордонних районах, звідки ворожа авіація може здійснювати бомбові та ракетні атаки на українські позиції та місцеві населені пункти, відзначають фахівці.

У зв’язку з цим Україна звернулася до адміністрації Джо Байдена із запитом на зняття відповідної заборони. За словами американських посадовців, запит «переглядається».

За даними Bloomberg, є натяки, що Україні дозволять бити по території рф американською зброєю.

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