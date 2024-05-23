Пенсії в Україні: у кого в червні зростуть виплати

Планової індексації не заплановано, але у деяких українців пенсії збільшаться.

Деякі категорії пенсіонерів отримають підвищені виплати у червні. Йдеться про тих, кому виповнилося 70, 75 чи 80 років. У цьому разі надбавка до пенсії здійснюється автоматично. Умова - пенсіонер має отримувати менше ніж 10 340,35 гривні на місяць, повідомили у Пенсійному фонді.

Надбавки будуть такі:

пенсіонерам віком від 70 до 74 років включно — 300 гривень;

від 75 до 79 років — 456 гривень;

після досягнення 80 років — 570 гривень.

Також у червні підвищені пенсії отримає частина працюючих пенсіонерів. З квітня їм зробили перерахунок, а виплату пенсій нових розмірів із доплатами за квітень та травень розпочнуть у червні. Така затримка пов’язана з тим, що квартальні звіти роботодавці подають з 10 травня.

Підвищені виплати отримають пенсіонери, які після призначення/попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року придбали 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

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