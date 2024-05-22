Верховна Рада посилила відповідальність за домашнє насильство й сексуальні домагання: прийнято закон

Документ оновлює визначення сексуального домагання та насильства за ознакою статі, доповнює КУпАП кількома статтями й передбачає адміністративне покарання у вигляді штрафу, громадських робіт чи адмінарешту.

У середу, 22 травня, Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів України у зв'язку з ратифікацією Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу з цими явищами» (№8329).

Прийнятим актом норми Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» приводяться у відповідність до положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цим явищем та вдосконалення процесуального порядку розгляду таких справ.

Серед іншого, під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язаних із домашнім насильством, насильством за ознакою статі, суди вирішуватимуть питання про направлення осіб на проходження програми для кривдників з обов’язковим обґрунтуванням такого рішення у постанові про адміністративне правопорушення за цією категорією справ.

Обмежується можливість застосування звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення щодо правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством.

Передбачається збільшення до 12-ти годин строку адміністративного затримання осіб у випадках вчинення ними домашнього насильства, насильства за ознакою статі або невиконання термінового заборонного припису, у необхідних випадках, для встановлення особи або з’ясування обставин правопорушення.

Крім того, чітко розмежовується адміністративна відповідальність за «сексуальне домагання» з кримінальною відповідальністю за «сексуальне насильство».

А також прямо передбачається визнавати дітей-свідків правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством та насильством за ознакою статі, потерпілими.

Зазначається, що прийняття цього законопроекту сприятиме запобіганню домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту потерпілих, зокрема, дітей та корекції поведінки кривдника.

Документ, серед іншого, оновлює визначення сексуального домагання та насильства за ознакою статі, доповнює КУпАП кількома статтями й передбачає адміністративне покарання у вигляді штрафу, громадських робіт чи адмінарешту за:

Неповідомлення про вчинення домашнього насильства стосовно дитини поліцейським, освітянином, медиком або соцпрацівником.

Це передбачає штраф від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 грн) або місяць виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку.

Насильство за ознакою статі — умисне вчинення будь-яких діянь (дій чи бездіяльності) фізичного, психологічного або економічного характеру, проти осіб через їх належність до певної статі чи стереотипні уявлення про соціальні ролі жінки або чоловіка в суспільстві, що завдають фізичної, психологічної або економічної шкоди чи страждань).

Тягне за собою штраф від 20 до 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-680 грн) або до 40 годин громадських робіт, або до місяця виправних робіт із відрахуванням 20% заробітку, або до 10 діб адміністративного арешту.

Сексуальне домагання — вчинення без згоди особи вербальних, невербальних або фізичних дій сексуального характеру, які не спричинили травм, мали на меті або призвели до приниження гідності, зокрема шляхом створення залякуваного, ворожого, принизливого або образливого середовища, та не пов’язані із проникненням в тіло іншої особи.

Це передбачає накладення штрафу від 20 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-850 грн) або до 30 годин громадських робіт. А за домагання до колеги чи підлеглого каратимуть штрафом від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1190 грн) або до 40 годин громадських робіт.

Згідно із прийнятим законопроектом, людей, які вчинили домашнє насильство чи насильство за ознакою статі можуть затримати на три години для складення протоколу. Або до 24 годин для встановлення особи або з’ясування обставин правопорушення.

Також документ № 8329 передбачає, що люди, які вчинили домашнє насильство, будуть направлятися рішенням суду на корекційні програми.

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