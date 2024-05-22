Верховная Рада усилила ответственность за домашнее насилие и сексуальные домогательство: принят закон

Документ обновляет определение сексуального домогательства и насилия по признаку пола, дополняет КУоАП несколькими статьями и предусматривает административное наказание в виде штрафа, общественных работ или админареста.

В среду, 22 мая, Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и других законов Украины в связи с ратификацией Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями» (№8329).

Принятым актом нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях и Закона Украины «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» приводятся в соответствие с положениями Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этим явлением и совершенствовании процессуального порядка рассмотрения таких дел.

Среди прочего, при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с домашним насилием, насилием по признаку пола, суды будут решать вопрос о направлении лиц на прохождение программы для обидчиков с обязательным обоснованием такого решения в постановлении об административном правонарушении по этой категории дел.

Ограничивается возможность применения освобождения от административной ответственности при малозначительности правонарушения по поводу правонарушений, связанных с домашним насилием.

Предусматривается увеличение до 12 часов срока административного задержания лиц в случаях совершения ими домашнего насилия, насилия по признаку пола или неисполнения срочного запретительного предписания, в необходимых случаях, для установления личности или выяснения обстоятельств правонарушения.

Кроме того, четко разграничивается административная ответственность за «сексуальное притязание» с уголовной ответственностью за «сексуальное насилие».

А также прямо предполагается признавать детей-свидетелей правонарушений, связанных с домашним и насилием по признаку пола, потерпевшими.

Отмечается, что принятие этого законопроекта будет способствовать предотвращению домашнего насилия, насилию по признаку пола, защиты потерпевших, в частности, детей и коррекции поведения обидчика.

Документ, среди прочего, обновляет определение сексуального домогательства и насилия по признаку пола, дополняет КУоАП несколькими статьями и предусматривает административное наказание в виде штрафа, общественных работ или админареста за:

Несообщение о совершении домашнего насилия в отношении ребенка полицейским, педагогом, медиком или соцработником.

Это предусматривает штраф от 20 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (340-510 грн) или месяц исправительных работ за вычетом 20% заработка.

Насилие по признаку пола — умышленное совершение любых деяний (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера, против лиц из-за их принадлежности к определенному полу или стереотипных представлений о социальных ролях женщины или мужчины в обществе, наносящих физическую, психологическую или экономическую вреда или страданий).

Влечет штраф от 20 до 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (340-680 грн) или до 40 часов общественных работ, или до месяца исправительных работ за вычетом 20% заработка, или до 10 суток административного ареста.

Сексуальное домогательство— совершение без согласия лица вербальных, невербальных или физических действий сексуального характера, которые не повлекли травм, преследовали цель или привели к унижению достоинства, в частности путем создания запугиваемой, враждебной, унизительной или оскорбительной среды, и не связанные с проникновением в тело другого человека.

Это предусматривает наложение штрафа от 20 до 50 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (340-850 грн) или до 30 часов общественных работ. А за притязания к коллеге или подчиненному будут наказывать штрафом от 50 до 70 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850-1190 грн) или до 40 часов общественных работ.

Согласно принятому законопроекту, людей, совершивших домашнее насилие или насилие по признаку пола, могут задержать на три часа для составления протокола. Или до 24 часов для установления личности или выяснения обстоятельств правонарушения.

Также документ №8329 предусматривает, что люди, совершившие домашнее насилие, будут направляться решением суда на коррекционные программы.

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