В САП объяснили, проводили ли обыски в Национальном антикоррупционном бюро

Специализированная антикоррупционная прокуратура объяснила, действительно ли проводит обыски в НАБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура объяснила, действительно ли 22 мая в НАБУ проводились обыски.

Как отмечается, САП осуществляет процессуальное руководство в досудебном расследовании, которое проводит Управление внутреннего контроля НАБУ по статьям 364 и 387 УК относительно возможного совершения уголовных правонарушений сотрудниками Бюро.

Соответствующее производство начато после служебной записки разоблачителя – сотрудника НАБУ.

«Заметим, что никаких обысков или следственных действий в помещениях НАБУ по инициативе прокуроров САП не производилось. В указанном уголовном производстве производился обыск исключительно по месту жительства действующего сотрудника НАБУ – детектива одного из подразделений» - подчеркнули в САП.

К обыску была привлечена Национальная полиция Украины из-за недостаточности ресурсов Управления внутреннего контроля НАБУ. Работники Национальной полиции Украины не имеют и не могли иметь доступа к материалам расследований Национального бюро.

Автор: Наталья Мамченко

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