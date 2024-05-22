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У САП пояснили, чи проводили обшуки у Національному антикорупційному бюро

18:20, 22 травня 2024
Спеціалізована антикорупційна прокуратура пояснила, чи дійсно проводить обшуки у НАБУ.
У САП пояснили, чи проводили обшуки у Національному антикорупційному бюро
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура пояснила, чи дійсно 22 травня у НАБУ проводилися обшуки.

Як зазначається, САП здійснює процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями 364 та 387 КК України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками Бюро.

Відповідне провадження розпочато після службової записки викривача – співробітника НАБУ.

«Зауважимо, що жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів» - підкреслили у САП.
До обшуку було залучено Національну поліцію України через недостатність ресурсів Управління внутрішнього контролю НАБУ. Працівники Національної поліції України не мають і не могли мати жодного доступу до матеріалів розслідувань Національного бюро.

Автор: Наталя Мамченко

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