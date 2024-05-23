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БЕБ підозрює шістьох українців у незаконному виготовлені та продажі електронних цигарок на понад 52 млн грн

08:00, 23 травня 2024
Детективи вилучили понад 45 тисяч електронних сигарет та рідин до них орієнтовною вартістю понад 12 млн гривень.
БЕБ підозрює шістьох українців у незаконному виготовлені та продажі електронних цигарок на понад 52 млн грн
Фото: БЕБ
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Шість українців отримали підозру за продаж незаконно виготовлених електронних сигарет без марок акцизного податку та рідин до них на суму понад 52 млн грн.  Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що слідство встановило, що група осіб організувала продаж незаконно виготовлених підакцизних товарів через мережу магазинів у декількох західних областях  та інтернет-сайт.

Детективи провели понад 20 обшуків та вилучили майно вартістю понад 40 млн грн. Під час досудового розслідування стало відомо, що після обшуків фігуранти продовжили незаконно продавати підакцизні товари.

Відтак детективи БЕБ повторно провели обшуки в складському приміщенні та місцях реалізації продукції. Вилучили понад 45 тис. електронних сигарет та рідин до них орієнтовною вартістю понад 12 млн гривень.

Наразі шістьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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