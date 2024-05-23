У Бердянську двоє малолітніх дітей випали з вікна п’ятого поверху

Діти отримали травми та перебувають у лікарні.

У тимчасово окупованому Бердянську з п’ятого поверху випали 1-річна дівчинка та 3-річний хлопчик. Про це повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

«Стало відомо, що в тимчасово окупованому місті з будинка по вулиці Софіївській випали двоє дітей - 3-річний хлопчик та 1-річна дівчинка», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, діти проживали у квартирі разом з матір'ю, яка кілька днів тому поїхала з Бердянська на невизначений термін та залишила дітей під наглядом знайомої.

Після падіння обидві дитини отримали травми та були доставлені до лікарні.

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