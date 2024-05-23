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В Бердянске двое малолетних детей выпали из окна пятого этажа

07:18, 23 мая 2024
Дети получили травмы и находятся в больнице.
В Бердянске двое малолетних детей выпали из окна пятого этажа
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Во временно оккупированном Бердянске с пятого этажа выпали 1-летняя девочка и 3-летний мальчик. Об этом сообщила председатель Бердянской МВА Виктория Галицина.

«Стало известно, что во временно оккупированном городе из дома по улице Софиевской выпали двое детей - 3-летний мальчик и 1-летняя девочка», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, дети проживали в квартире вместе с матерью, которая несколько дней назад уехала из Бердянска на неопределенный срок и оставила детей под присмотром знакомой.

После падения оба ребенка получили травмы и были доставлены в больницу.

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