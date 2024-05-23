Кабмин исключил упоминание о военнослужащих из постановления, регулирующего порядок увольнения со службы по семейным обстоятельствам

Военнослужащих исключили из постановления, которое регулировало перечень семейных обстоятельств для увольнения с военной службы.

Правительство исключило упоминание о военнослужащих из постановления от 12 июня 2013 года №413 «Об утверждении перечня семейных обстоятельств и других уважительных причин, которые могут служить основанием для увольнения граждан с военной службы и службы лиц рядового и начальствующего состава».

Это сделано для приведения постановления в соответствие с Законом об усилении мобилизации 3633-IX.

Таким образом, категория военнослужащих исключена из указанного постановления и утвержденного им Перечня семейных обстоятельств и других уважительных причин, которые могут служить основанием для увольнения граждан со службы лиц рядового и начальствующего состава.

Теперь постановление будет регулировать только перечень оснований для увольнения со службы лиц рядового и начальствующего состава.

Напомним, до изменений постановление предусматривало, что военнослужащие по их просьбе могут быть уволены с военной службы в связи в частности с необходимостью постоянного постороннего ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением МСЭК для лиц старше 18 лет или врачебно-консультативной комиссии для лиц до 18 лет.

Также постановление предусматривало такие основания, как наличие у военнослужащего трех и более детей; невозможность назначения одного из военнослужащих, лиц рядового или начальствующего состава, состоящих в браке, в пределах одного населенного пункта (гарнизона) в случае перемещения (перевода) жены (супруга) на новое место службы в другой населенный пункт (гарнизон); долгосрочная командировка за границу жены (супруга) военнослужащего.

Напомним, по новому закону об усилении мобилизации военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период, увольняются с военной службы по основаниям во время действия военного положения:

а) по возрасту – в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе;

б) по состоянию здоровья:

на основании заключения (постановления) ВЛК о непригодности к военной службе или о временной непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;

при наличии инвалидности (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);

в) в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы;

г) по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, перечень которых определяется частью 12 статьи (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);

д) в связи с освобождением из плена (если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу);

е) в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий – в случае невозможности их использования на службе (для лиц высшего офицерского состава);

з) в связи с назначением (избранием) на должность или пребыванием в должности судьи, судьи КСУ, члена Высшего совета правосудия, члена ВККС, руководителя службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместителя, дисциплинарного инспектора.

Что касается семейных обстоятельств и других уважительных причин, то это, в частности, следующие основания во время действия военного положения:

пребывание на иждивении у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет, кроме имеющих задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

военнослужащие, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений, осуществленная на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины;

военнослужащие, являющиеся усыновителями, на содержании которых находится (находятся) ребенок (дети), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детями), лишенным (лишенными) родительской опеки , в возрасте до 18 лет, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, патронатными воспитателями, на содержании которых находится ребенок-сирота (дети-сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

воспитание военнослужащим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, в случае отсутствия других лиц, обязанных его воспитывать;

содержание военнослужащим совершеннолетнего ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы;

воспитание военнослужащим ребенка, больного тяжелыми перинатальными заболеваниями; поражением нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, трансплантации органа требует паллиативной помощи, подтверждаемой документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность, при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

необходимость осуществлять постоянный уход за супругой (супругом) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

необходимость осуществлять уход за женой (супругом) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов, или при наличии у супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

необходимость осуществлять постоянный уход за одним из своих родителей или родителей жены (супруга), который является лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи первой или второй степени родства такого лица или если другие члены семьи первой или во второй степени родства сами нуждаются в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

необходимость осуществлять постоянный уход за членом семьи второй степени родства, который является лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи первой и второй степеней родства такого лица или других членов семьи первой и второй степеней. родства сами нуждаются в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом, признанным судом недееспособным, при условии, что за таким лицом не осуществляется попечительство (опека) другими лицами;

если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

если их близким родственникам (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, обнаруженные во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 - февраль 2014).

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховный Суд высказался об условиях увольнения военнослужащего со службы в связи с наличием жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью. Так, 24 апреля 2024 года Верховный Суд по делу 140/12873/23 постановил, что приведенное в Законе «О воинской обязанности и военной службе» основание увольнения – в связи с наличием жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью есть самостоятельной. При этом в конструкции этого предложения отсутствует конкретизация, какая именно группа инвалидности должна быть у жены (супруга).

Автор: Наталья Мамченко

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