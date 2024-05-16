Военнослужащий хотел уволиться со службы в связи с наличием жены, имеющей инвалидность ІІІ группы и получил отказ – что решил Верховный Суд

Верховный Суд высказался об условиях увольнения военнослужащего со службы в связи с наличием жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью.
Так, 24 апреля 2024 года Верховный Суд по делу 140/12873/23 постановил, что приведенное в Законе «О воинской обязанности и военной службе» основание для увольнения – в связи с наличием жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью является самостоятельным. При этом в конструкции этого предложения отсутствует конкретизация, какая именно группа инвалидности должна быть у жены (супруга).
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
Истец обратился к начальнику пограничного отряда с рапортом, в котором просил об увольнении с военной службы в запас по семейным обстоятельствам в связи с наличием жены из числа лиц с инвалидностью (III группа). В устном порядке истец получил отказ.
По результатам рассмотрения адвокатского запроса о предоставлении информации о рассмотрении рапорта истца сообщено, что рапорт старшего солдата рассмотрен и установлено, что отсутствуют правовые основания для увольнения с военной службы в запас по семейным обстоятельствам, с учетом предоставленных подтверждающих документов.
По результатам рассмотрения дела суды предыдущих инстанций иск удовлетворили.
Суды предыдущих инстанций пришли к выводу, что во время военного положения военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, увольняются по семейным обстоятельствам (если они не выразили желания продолжать военную службу) по следующим основаниям:
1) в случае наличия супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью, независимо от группы инвалидности. При этом указанная норма не ставит увольнение с военной службы в зависимость от наличия определенной группы инвалидности, а предусматривает такую возможность в силу того, что один из супругов является инвалидом, без конкретизации какой именно группы должна быть инвалидность;
2) и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.
ОЦЕНКА ВЕРХОВНОГО СУДА
Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, а решение судов предыдущих инстанций – без изменений.
Как отметил КАС ВС, приведенное в абзаце 5 подпункта «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона от 25 марта 1992 года №2232-XII «О воинской обязанности и военной службе» основание увольнения – в связи с наличием жены ( мужчины) из числа лиц с инвалидностью (1 условие) является самостоятельным. При этом в конструкции этого предложения отсутствует конкретизация, какая именно группа инвалидности должна быть у жены (супруга).
Вместе с тем, если рассматривать случай сочетания 1 и 2 условий союзом «и», то даже в этом случае Закон №2232-ХІІ не ставит увольнения военнослужащих в зависимость от наличия у жены (супруга) I или II группы инвалидности, а лишь указывает « из числа лиц с инвалидностью».
Основания увольнения военнослужащего с военной службы как: (1) необходимость постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), а также лицами с инвалидностью I группы (2) или II группы (3) самостоятельными и не касающимися (не связанными) с таким основанием как: в связи с наличием жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью.
Ответчик, указывая, что предоставленные истцом документы не подтверждают необходимость ухода за его супругой, имеющей ІІІ группу инвалидности, подменяет одно основание увольнения, предусмотренное подпунктом «г» п. 2 ч. 4 статьи 26 Закона №2232-ХІІ, другим, которое является самостоятельными.
В данном случае истец не обращался к ответчику с рапортом об увольнении с военной службы в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за женой.
Наличие у истца жены, являющейся инвалидом ІІІ группы, дает ему право на увольнение с военной службы на основании подпункта «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона №2232-ХІІ, и дополнительно не требует от него доказательства необходимости ухода за женой, поскольку это даже не соответствует критериям установления ІІІ группы инвалидности (для лиц с ІІІ группой инвалидности свойственны функциональные нарушения, которые привели к умеренно выраженному ограничению жизнедеятельности лица, в том числе его трудоспособности, но нуждаются в социальной помощи и социальной защите).
Впрочем, стоит отметить, что закон об усилении мобилизации (законопроект 10449), который вступит в силу с 18 мая, меняет такие основания увольнения для военнослужащих.
Так, что касается жен, то необходимым основанием будет, помимо наличия инвалидности, также и осуществление ухода. В частности, основаниями будут:
Автор: Наталя Мамченко
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