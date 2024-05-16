Военнослужащий хотел уволиться со службы в связи с наличием жены, имеющей инвалидность ІІІ группы и получил отказ – что решил Верховный Суд

Основание увольнения с военной службы в связи с наличием жены из числа лиц с инвалидностью является самостоятельным основанием, и закон не конкретизирует, какая именно группа инвалидности должна быть и необходим ли уход за лицом.

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Верховный Суд высказался об условиях увольнения военнослужащего со службы в связи с наличием жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью.

Так, 24 апреля 2024 года Верховный Суд по делу 140/12873/23 постановил, что приведенное в Законе «О воинской обязанности и военной службе» основание для увольнения – в связи с наличием жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью является самостоятельным. При этом в конструкции этого предложения отсутствует конкретизация, какая именно группа инвалидности должна быть у жены (супруга).

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Истец обратился к начальнику пограничного отряда с рапортом, в котором просил об увольнении с военной службы в запас по семейным обстоятельствам в связи с наличием жены из числа лиц с инвалидностью (III группа). В устном порядке истец получил отказ.

По результатам рассмотрения адвокатского запроса о предоставлении информации о рассмотрении рапорта истца сообщено, что рапорт старшего солдата рассмотрен и установлено, что отсутствуют правовые основания для увольнения с военной службы в запас по семейным обстоятельствам, с учетом предоставленных подтверждающих документов.

По результатам рассмотрения дела суды предыдущих инстанций иск удовлетворили.

Суды предыдущих инстанций пришли к выводу, что во время военного положения военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, увольняются по семейным обстоятельствам (если они не выразили желания продолжать военную службу) по следующим основаниям:

1) в случае наличия супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью, независимо от группы инвалидности. При этом указанная норма не ставит увольнение с военной службы в зависимость от наличия определенной группы инвалидности, а предусматривает такую возможность в силу того, что один из супругов является инвалидом, без конкретизации какой именно группы должна быть инвалидность;

2) и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы.

ОЦЕНКА ВЕРХОВНОГО СУДА

Верховный Суд кассационную жалобу оставил без удовлетворения, а решение судов предыдущих инстанций – без изменений.

Как отметил КАС ВС, приведенное в абзаце 5 подпункта «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона от 25 марта 1992 года №2232-XII «О воинской обязанности и военной службе» основание увольнения – в связи с наличием жены ( мужчины) из числа лиц с инвалидностью (1 условие) является самостоятельным. При этом в конструкции этого предложения отсутствует конкретизация, какая именно группа инвалидности должна быть у жены (супруга).

Вместе с тем, если рассматривать случай сочетания 1 и 2 условий союзом «и», то даже в этом случае Закон №2232-ХІІ не ставит увольнения военнослужащих в зависимость от наличия у жены (супруга) I или II группы инвалидности, а лишь указывает « из числа лиц с инвалидностью».

Основания увольнения военнослужащего с военной службы как: (1) необходимость постоянного ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), а также лицами с инвалидностью I группы (2) или II группы (3) самостоятельными и не касающимися (не связанными) с таким основанием как: в связи с наличием жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью.

Ответчик, указывая, что предоставленные истцом документы не подтверждают необходимость ухода за его супругой, имеющей ІІІ группу инвалидности, подменяет одно основание увольнения, предусмотренное подпунктом «г» п. 2 ч. 4 статьи 26 Закона №2232-ХІІ, другим, которое является самостоятельными.

В данном случае истец не обращался к ответчику с рапортом об увольнении с военной службы в связи с необходимостью осуществления постоянного ухода за женой.

Наличие у истца жены, являющейся инвалидом ІІІ группы, дает ему право на увольнение с военной службы на основании подпункта «г» пункта 2 части четвертой статьи 26 Закона №2232-ХІІ, и дополнительно не требует от него доказательства необходимости ухода за женой, поскольку это даже не соответствует критериям установления ІІІ группы инвалидности (для лиц с ІІІ группой инвалидности свойственны функциональные нарушения, которые привели к умеренно выраженному ограничению жизнедеятельности лица, в том числе его трудоспособности, но нуждаются в социальной помощи и социальной защите).

Впрочем, стоит отметить, что закон об усилении мобилизации (законопроект 10449), который вступит в силу с 18 мая, меняет такие основания увольнения для военнослужащих.

Так, что касается жен, то необходимым основанием будет, помимо наличия инвалидности, также и осуществление ухода. В частности, основаниями будут:

необходимость осуществлять постоянный уход за супругой (супругом) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

необходимость осуществлять уход за женой (супругом) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из четных органов, или при наличии у супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

необходимость осуществлять постоянный уход за одним из своих родителей или родителей жены (супруга), который является лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи первой или второй степени родства такого лица или если другие члены семьи первой или во второй степени родства сами нуждаются в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

необходимость осуществлять постоянный уход за членом семьи второй степени родства, который является лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи первой и второй степеней родства такого лица или других членов семьи первой и второй степеней. родства сами нуждаются в постоянном уходе за заключением медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом, признанным судом недееспособным, при условии, что за таким лицом не осуществляется попечительство (опека) другими лицами и т.п.

Автор: Наталя Мамченко

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