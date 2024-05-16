Військовослужбовець хотів звільнитися зі служби у зв’язку з наявністю дружини, яка має інвалідність ІІІ групи і отримав відмову – що вирішив Верховний Суд

Підстава звільнення з військової служби у зв’язку з наявністю дружини із числа осіб з інвалідністю є самостійною підставою, і закон не конкретизує, яка саме група інвалідності повинна бути і чи необхідний догляд за особою

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Верховний Суд висловився щодо умов звільнення військовослужбовця зі служби у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю.

Так, 24 квітня 2024 року Верховний Суд по справі 140/12873/23 постановив, що наведена у Законі «Про військовий обов’язок і військову службу» підстава звільнення - у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю є самостійною. При цьому, в конструкції цього речення відсутня конкретизація, яка саме група інвалідності повинна бути в дружини (чоловіка).

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Позивач, звернувся до начальника прикордонного загону з рапортом, у якому просив про звільнення з військової служби в запас за сімейними обставинами у зв’язку з наявністю дружини із числа осіб з інвалідністю (ІІІ група). В усному порядку позивач отримав відмову.

За результатами розгляду адвокатського запиту про надання інформації щодо розгляду рапорту позивача повідомлено, що рапорт старшого солдата розглянутий та встановлено, що відсутні правові підстави для звільнення з військової служби в запас за сімейними обставинами, з урахуванням наданих підтверджуючих документів.

За результатами розгляду справи суди попередніх інстанцій позов задовольнили.

Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що під час воєнного стану військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації звільняються за сімейними обставинами (якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу) за таких підстав:

1) в разі наявності дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю, незалежно від групи інвалідності. При цьому вказана норма не ставить звільнення з військової служби у залежність від наявності певної групи інвалідності, а передбачає таку можливість в силу того, що один із подружжя є інвалідом, без конкретизації якої саме групи є інвалідність;

2) та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи.

ОЦІНКА ВЕРХОВНОГО СУДУ

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

Як зазначив КАС ВС, наведена в абзаці 5 підпункту «г» пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону від 25 березня 1992 року №2232-XII «Про військовий обов’язок і військову службу» підстава звільнення - у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю (1 умова) є самостійною. При цьому, в конструкції цього речення відсутня конкретизація, яка саме група інвалідності повинна бути в дружини (чоловіка).

Разом із тим, якщо розглядати випадок поєднання 1 та 2 умов сполучником «та», то навіть у цьому разі Закон №2232-ХІІ не ставить звільнення військовослужбовців у залежність від наявність у дружини (чоловіка) І чи ІІ групи інвалідності, а лише вказує «із числа осіб з інвалідністю».

Підстави звільнення військовослужбовця з військової служби як: (1) необхідність постійного догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), а також особами з інвалідністю І групи (2) чи ІІ групи (3) є самостійними і не стосуються (не пов’язані) з такою підставою як: у зв’язку з наявністю дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю.

Відповідач, вказуючи, що надані позивачем документи не підтверджують необхідність догляду за його дружиною, яка має ІІІ групу інвалідності, підміняє одну підставу звільнення, передбачену підпунктом «г» п. 2 ч. 4 статті 26 Закону №2232-ХІІ, іншою, які є самостійними.

В даному випадку позивач не звертався до відповідача з рапортом про звільнення з військової служби у зв’язку з необхідністю здійснення постійного догляду за дружиною.

Наявність у позивача дружини, яка є інвалідом ІІІ групи, дає йому право на звільнення з військової служби на підставі підпункту «г» пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону №2232-ХІІ, і додатково не вимагає від нього доведення необхідності здійснення догляду за дружиною, оскільки це навіть не відповідає критеріям встановлення ІІІ групи інвалідності (для осіб з ІІІ групою інвалідності властиві функціональні порушення, що призвели до помірно вираженого обмеження життєдіяльності особи, в тому числі її працездатності, але потребують соціальної допомоги і соціального захисту).

Втім, варто зазначити, що закон про посилення мобілізації (законопроект 10449), який набуде чинності з 18 травня, змінює такі підстави для звільнення військовослужбовців.

Так, стосовно дружин, то необхідною підставою буде, крім наявності інвалідності, також і здійснення догляду. Зокрема підставами буде:

необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною (чоловіком) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи;

необхідність здійснювати догляд за дружиною (чоловіком) з числа осіб з інвалідністю III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності у дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

необхідність здійснювати постійний догляд за одним із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), який є особою з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших членів сім’ї першого чи другого ступеня споріднення такої особи або якщо інші члени сім’ї першого чи другого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

необхідність здійснювати постійний догляд за членом сім’ї другого ступеня споріднення, який є особою з інвалідністю I або II групи, за умови відсутності інших членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення такої особи або якщо інші члени сім’ї першого та другого ступенів споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою, визнаною судом недієздатною, за умови що за такою особою не здійснюється піклування (опіка) іншими особами тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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