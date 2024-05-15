На войну лучше мобилизовать 20-летних, у них нет детей и жен, — военный 3 ОШБр

Военный 3 ОШБр убежден, что 20-летние – лучшие бойцы и лучшие рекруты.

В Украине лучше мобилизовать в ряды Вооруженных Сил 20-летних мужчин. Об этом заявил военный с позывным Amon 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр).

По его словам, это лучше тем, что у мужчин такого возраста нет семьи, психологически легче служить. В то время как 30-40 летних мужчин может тянуть к детям и женам. Также юные военные более выносливы в отличие от 45-летних.

«Когда тебе 20 лет, тебе лучше и легче находиться в большом количестве людей, во-вторых, физически легче. Ты меньше мерзнешь, лучше можешь переносить бессонницу, в отличие когда тебе 40 или 45.

20-летние – это лучшие бойцы и в основном лучшие рекруты. Они лучше учатся, лучше «тянут», лучше бегут, меньше боятся. Они лучше», - убежден военный 3 ОШБр.

Ранее Генштаб сообщил, что ТЦК вызовет граждан, достигших 25 лет, для прохождения медосмотра и оформления военно-учетных документов.

Напомним, закон об усилении мобилизации возложил дополнительные обязанности по доведению до бизнеса распоряжений ТЦК на местные власти.

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