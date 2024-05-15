Появилось видео момента покушения на премьера Словакии Роберта Фицо

На видео слышно несколько выстрелов.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 15 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен во время стрельбы.

Нападающим оказался 71-летний житель словацкого города Левицы. Полиция выясняет его мотивы. В настоящее время премьер Словакии находится в тяжелом состоянии.

В сети появилось видео момента покушения на Фицо.

Ранее мы публиковали первое видео после покушения на премьера Словакии Роберта Фицо.

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