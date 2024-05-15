Практика судів
  1. Відео
  2. / У світі

З’явилося відео моменту замаху на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо

18:40, 15 травня 2024
На відео чути декілька пострілів.
З’явилося відео моменту замаху на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 15 травня прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини.

Нападником виявився 71-річний мешканець словацького міста Левиці. Поліція з’ясовує його мотиви. Наразі прем'єр Словаччини перебуває у тяжкому стані.

У мережі з’явилося відео моменту замаху на Фіцо.

Також ми публікували перше відео після замаху на прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовозобов’язаним вклеюють штрих-код у військовий квиток – для чого це потрібно

VIN-код — це ідентифікаційний код, який Реєстр «Оберіг» автоматично присвоює військовозобов’язаному, і при перевірці документів працівниками ТЦК чи поліції буде видно, чи оновила особа свої дані.

Недотримання судами спеціального порядку розгляду спорів про визнання нечинним нормативно-правого акту є безумовною підставою для розгляду такої справи спочатку – Верховний Суд

Нормативно-правовий акт на відміну від індивідуального акту не скасовується з моменту його прийняття, а визнається нечинним повністю або в окремій його частині з моменту набрання законної сили відповідним рішенням суду і, відповідно, не передбачає відновлення прав, які були порушені під час дії такого акту.

Право на відстрочку можна реалізувати лише до моменту набуття статусу військовослужбовця – Верховний Суд

Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване шляхом активних дій та оформлення цієї відстрочки уповноваженим органом – зокрема, ТЦК.

Хронічно не вистачає генерації та імпорту для поточного рівня споживання електроенергії, — гендиректор YASNO Сергй Коваленко

Вранці ми безнадійно вивалилися із лімітів, тому застосовувалися екстрені відключення світла – зазначив гендиректор YASNO.

Військовослужбовець хотів звільнитися зі служби у зв’язку з наявністю дружини, яка має інвалідність ІІІ групи і отримав відмову – що вирішив Верховний Суд

Підстава звільнення з військової служби у зв’язку з наявністю дружини із числа осіб з інвалідністю є самостійною підставою, і закон не конкретизує, яка саме група інвалідності повинна бути і чи необхідний догляд за особою

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва