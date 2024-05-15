На війну краще мобілізувати 20-річних, у них немає дітей та дружин, — військовий 3 ОШБр

Військовий 3 ОШБр переконаний, що 20-річні – це найкращі бійці та найкращі рекрути.

В Україні краще мобілізовувати до лав Збройних Сил 20 річних чоловіків. Про заявив військовий з позивним Amon 3-ї окремої штурмової бригади (3 ОШБр).

За його словами, це краще тим, що саме в чоловіків такого віку немає сім'ї, психологічно легше служити. Тоді як 30-40 річних чоловіків може тягнути до дітей та дружин. Також юні військові більш витривалі на відміну від 45-річних.

«Коли тобі 20 років, тобі краще та легше знаходитись у великій кількості людей, по-друге, фізично легше. Ти менше мерзнеш, краще можеш переносити безсоння, на відміну коли тобі 40 чи 45.

20-річні – це найкращі бійці та здебільшого найкращі рекрути. Вони краще навчаються, краще «тягнуть», краще біжать, менше бояться. Вони краще», - переконаний військовий 3 ОШБр.

Раніше Генштаб повідомив, що ТЦК викличе громадян, які досягли 25 років, для проходження медогляду та оформлення військово-облікових документів.

Нагадаємо, закон про посилення мобілізації поклав додаткові обов’язки щодо доведення до бізнесу розпоряджень ТЦК на місцеву владу.

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