Практика судів
  1. В Україні

На війну краще мобілізувати 20-річних, у них немає дітей та дружин, — військовий 3 ОШБр

18:51, 15 травня 2024
Військовий 3 ОШБр переконаний, що 20-річні – це найкращі бійці та найкращі рекрути.
На війну краще мобілізувати 20-річних, у них немає дітей та дружин, — військовий 3 ОШБр
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні краще мобілізовувати до лав Збройних Сил 20 річних чоловіків. Про заявив військовий з позивним Amon 3-ї окремої штурмової бригади (3 ОШБр).

За його словами, це краще тим, що саме в чоловіків такого віку немає сім'ї, психологічно легше служити. Тоді як 30-40 річних чоловіків може тягнути до дітей та дружин. Також юні військові більш витривалі на відміну від 45-річних.

«Коли тобі 20 років, тобі краще та легше знаходитись у великій кількості людей, по-друге, фізично легше. Ти менше мерзнеш, краще можеш переносити безсоння, на відміну коли тобі 40 чи 45.

20-річні – це найкращі бійці та здебільшого найкращі рекрути. Вони краще навчаються, краще «тягнуть», краще біжать, менше бояться. Вони краще», - переконаний військовий 3 ОШБр.

Раніше Генштаб повідомив, що ТЦК викличе громадян, які досягли 25 років, для проходження медогляду та оформлення військово-облікових документів.

Нагадаємо, закон про посилення мобілізації поклав додаткові обов’язки щодо доведення до бізнесу розпоряджень ТЦК на місцеву владу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік при перетині кордону пред’явив довідку ВЛК про непридатність з виключенням з військового обліку, але його не пропустили через реакцію системи Гарт-1 – що вирішив Верховний Суд

Наявність чи збіг інформації про особу в оперативних базах даних системи «Гарт-1» автоматизовано забороняє особі право перетину державного кордону, незважаючи на довідку ВЛК про непридатність – Верховний Суд.

Нові кандидати на посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів: Михайло Смокович та Андрій Овсієнко

На дві посади суддів Конституційного Суду претендують голова Касаційного адмінсуду, екс-голова Ради правосуддя та ще 14 кандидатів.

Верховний Суд пояснив, чи потрібна ухвала слідчого судді для використання у виділеному кримінальному провадженні доказів, здобутих у результаті НСРД у первинному провадженні

Чи є допустимим доказом протокол за результатом НСРД, якщо прокурор не надав ухвалу слідчого судді, яка б дозволяла використання у виділеному провадженні доказів, здобутих у первинному провадженні – позиція ВС.

Заборона перебування в залі судових засідань не поширюється на потерпілого – Верховний Суд

Законом установлена заборона присутності в залі судового розгляду лише свідків, яких суд не допитував.

ВРП не знайшла ознак втручання у запиті НАБУ щодо кількості відпрацьованих суддею Верховного Суду Віктором Пророком днів та підстав його відсутності на роботі

НАБУ поцікавилося, яку кількість робочих днів суддя Віктор Пророк не перебував на робочому місці та попросило надати наказ чи розпорядження, на підставі якого Віктор Пророк відлучається від роботи – ВРП розглянула його скаргу.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ігор Стадник
    Ігор Стадник
    заступник голови Вінницького апеляційного суду