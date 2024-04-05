Генштаб повідомив, що ТЦК викличе громадян, які досягли 25 років, для проходження медогляду та оформлення військово-облікових документів

У Генеральному штабі повідомили, що ТЦК почне викликати громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів.

Ілюстраційне зображення, джерело фото: ЗМІ

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що ТЦК буде здійснюватися виклик громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів.

Так, у Генштабі зазначили, що Президентом підписано Закон від 30.05.2023 № 3127-IX «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу», яким зменшено з 27 до 25 років вік перебування громадян на військовому обліку призовників.

«Зокрема, громадяни, які досягли 25-річного віку, підлягатимуть зняттю з військового обліку призовників та взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Удосконалення організації військового обліку призовників здійснюється в контексті реформування системи підготовки громадян до проходження військової служби та готовності до виконання конституційного обов'язку із захисту Батьківщини.

Також проєктом Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» 10449 від 30.01.2024, який прийнято у першому читанні Верховною Радою України, передбачено скасування строкової військової служби та введення замість неї базової військової служби та базової загальновійськової підготовки. Зокрема, у законопроєкті передбачається можливість вибору призовниками року проходження базової військової служби до досягнення ними 24-річного віку.

Враховуючи зазначене, перебування громадян на військовому обліку призовників до досягнення ними 27-річного віку втратило актуальність та було зменшено до 25 років.

Одночасно, відповідно до Указу Президента України від 07.03.2024 № 149/2924 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби» протягом квітня-травня у Збройних Силах України, Державній спеціальній службі транспорту та інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях здійснюється звільнення y запас військовослужбовців строкової військової служби.

Усього у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту підлягають звільненню близько 7 тисяч осіб.

З набранням чинності вищезазначеним Законом територіальними центрами комплектування буде здійснюватися виклик громадян, які перебували на військовому обліку призовників та досягли 25-річного віку для уточнення облікових даних, проходження медичного огляду та оформлення відповідних військово-облікових документів» - оголосили у Генштабі.

Також нагадаємо, що 4 квітня набув чинності Закон 3549-ІХ про цифровізацію військового обліку та запровадження Електронного кабінету військовозобов’язаного (законопроект 10062). Метою Реєстру відтепер буде також й ідентифікація військовозобов’язаних громадян та оформлення документів військового обліку. Він буде здійснюватися із використанням засобів Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг».

Згода осіб на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.