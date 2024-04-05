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Голова Митної служби Молдови Ігор Талмазан подав у відставку після гучного корупційного скандалу

13:41, 5 квітня 2024
Талмазан заявив, що як керівник несе відповідальність за управління службою і приймає на себе як успіхи, так і невдачі, які трапилися з відомством у період його керівництва.
Голова Митної служби Молдови Ігор Талмазан подав у відставку після гучного корупційного скандалу
Джерело фото: IPN / Elena Covalenco
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Керівник Митної служби Молдови Ігор Талмазан подав у відставку після гучного корупційного скандалу в аеропорту Кишинева, у якому виступають підозрюваними співробітники відомства. Про це повідомляє канал «TV8».

У своєму зверненні Талмазан підтримав модернізацію Митної служби з акцентом на формування колективу з сумлінних співробітників, однак визнав, що вжиті заходи в цьому напрямку виявилися недостатніми.

«Останній випадок за участю семи інспекторів, яких підозрюють у корупції, показує, що ще потрібно докласти чимало зусиль. Як керівник я несу відповідальність за управління Митною службою і приймаю на себе як успіхи, так і невдачі, які трапилися з відомством у період мого керівництва. Вважаю, що мені необхідно подати заяву про відставку і піти з посади директора Митної служби», – заявив він.

Напередодні трьох співробітників Митної служби, затриманих 1 квітня у справі про корупцію в аеропорту Кишинева, помістили під арешт на 30 діб. Одного з них відправили в ізолятор, а двох інших – під домашній арешт.

За версією слідства, співробітники Митної служби, діючи у змові з фізичними особами, вимагали і брали від пасажирів від 50 до 1000 доларів, за що дозволяли їм ввозити і вивозити товари з Молдови без сплати митних зборів.

Усі троє митників свою провину заперечують.

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