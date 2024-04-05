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Глава Таможенной службы Молдовы Игорь Талмазан подал в отставку после громкого коррупционного скандала

13:41, 5 апреля 2024
Талмазан заявил, что как руководитель несет ответственность за управление службой и принимает на себя как успехи, так и неудачи, которые случились с ведомством в период его руководства.
Глава Таможенной службы Молдовы Игорь Талмазан подал в отставку после громкого коррупционного скандала
Источник фото: IPN / Elena Covalenco
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Руководитель Таможенной службы Молдовы Игорь Талмазан подал в отставку после громкого коррупционного скандала в аэропорту Кишинева, в котором выступают подозреваемыми сотрудники ведомства. Об этом сообщает канал «TV8».

В своем обращении Талмазан поддержал модернизацию Таможенной службы с упором на формирование коллектива из добросовестных сотрудников, однако признал, что принятые меры в этом направлении оказались недостаточными.

«Последний случай с участием семи инспекторов, которых подозревают в коррупции, показывает, что еще нужно приложить немало усилий. Как руководитель я несу ответственность за управление Таможенной службой и принимаю на себя как успехи, так и неудачи, которые случились с ведомством в период моего руководства. Считаю, что мне необходимо подать заявление об отставке и уйти с должности директора Таможенной службы», - заявил он.  

Накануне трех сотрудников Таможенной службы, задержанных 1 апреля по делу о коррупции в аэропорту Кишинева, поместили под арест на 30 суток. Одного из них отправили в изолятор, а двух других – под домашний арест. 

По версии следствия, сотрудники Таможенной службы, действуя в сговоре с физическими лицами, требовали и принимали от пассажиров от 50 до 1000 долларов, за что разрешали им ввозить и вывозить товары из Молдовы без уплаты таможенных пошлин.

Все трое таможенников свою вину отрицают. 

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