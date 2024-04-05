В Минобороны объяснили, как обезопасят персональные данные военнообязанных, которые будут храниться за границей

«Наша особенная мечта, чтобы все военные системы могли разворачиваться в «облаке» за границей» - замминистра обороны Катерина Черногоренко.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 4 апреля вступил в силу закон о цифровизации военного учета 3549-IX (законопроект 10062). Новая редакция статьи 13 закона о Реестре военнообязанных определяет, что для формирования базы данных Реестра Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба представляют путем электронного взаимодействия Министерству обороны сведения относительно всех граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет.

Если ранее закон предусматривал, что передача данных в Реестр осуществляется только ЦИК и только раз, то теперь эти сведения смогут обновлять постоянно. При этом данные относительно граждан, не военнообязанных, призывниками или резервистами должны затем уничтожаться.

Данные о гражданах в Реестре будут постоянно актуализироваться путем автоматического обмена с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных государственных органов: Налоговой, Минобразования, МВД, Минюст, Пенсионный фонд и т.д.

Как ранее отмечала народный депутат Александра Устинова, новый закон решает проблему отсутствия электронного реестра после 10 лет войны, обеспечивая полную картину количества военнослужащих, их местонахождение и пригодности к службе.

По ее словам, партнеры готовы выделить 100 миллионов долларов на реализацию этого проекта, что покроет расходы на хранение информации на длительный период. Законопроект предусматривает хранение информации на безопасных «облаках» и серверах партнеров за границей. Это обеспечит финансовую поддержку и защиту от возможных потерь данных в результате событий, таких как атаки или природные катастрофы.

«Мы не знаем, сколько у нас людей могут быть призваны, сколько у нас находится за границей, сколько реально сейчас непригодно. И этот законопроект как раз предполагает, что будет создан такой электронный Реестр.

Кроме того, этот законопроект предусматривает размещение информации, предоставляемой нам партнерами и нашей информацией в так называемых «облаках», то есть, она будет храниться фактически на «облаках» на серверах наших партнеров за рубежом.

Во-первых, они готовы платить за это. И предполагали в следующем уже пакете финансирование на 100 млн. долларов. Это покроет много лет хранения этой информации», - пояснила Устинова.

Вместе с тем секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко указал, что «нельзя размещать тайную и полностью тайную информацию на серверах за рубежом, тем более системы боевого управления во время войны. Это пример «простых решений», которые могут привести к катастрофическим последствиям, которые исправить будет невозможно».

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Катерина Черногоренко в интервью АрмияInform, комментируя закон о цифровизации военного учета и модернизации Реестра, пояснила, что хранение данных за границей не несет в себе никаких рисков для граждан.

«Далее — особенная наша мечта: все военные системы смогут разворачиваться в облаке за границей. Это позволяет защищать вместе с партнерами пространство, где есть эти системы, избежать кинетического уничтожения и т.д. Мы можем это делать на локации наших партнеров, государств НАТО. И это важная для нас победа, потому что мы теперь на одной скорости со всем цивилизованным миром. Ряд стран уже вышел с законодательством по легализации ворк-клаудов — таких облаков для милитарных систем. Соответственно мы тоже не отстаем и делаем это очень быстро. Я благодарна и народным депутатам, и Президенту, что он подписал этот закон — он соавтор цифровой революции.

Дилетантских решений точно не будет. Мы постоянно консультируемся с Генеральным штабом, Службой безопасности Украины. Над этим работают экспертные команды, страны-партнеры. Потому я точно могу гарантировать, что у этой команды Министерства обороны не будет дилетантских решений. Мы сделаем все, чтобы защитить нашу систему. Мы строим центр обработки данных с грифом «Т». Мы сделаем все, чтобы это было абсолютно согласовано, компромиссно и консенсусная позиция относительно размещения тех или иных систем.

Поэтому по поводу сомнений или опасений народного депутата Романа Костенко — я его полностью понимаю, разделяю его переживания и могу гарантировать, как, прежде всего, ответственная гражданка, что сделаю все, чтобы это было абсолютно без вреда для государства и без вреда для наших военных» - отметила она.

Также она рассказала, что новое приложение «Армия+» будет создаваться в том числе за счет средств доноров. «Мы пошли по принципу помощи от доноров и получили средства на то, чтобы произвести дополнительную разработку мобильного приложения в процессе получения этих средств.

Мы получили несколько запросов от доноров, нужно ли нам помочь. Потому что это, очевидно, будет успешная история, и даже не с точки зрения релиза, а с точки зрения полезности для военнослужащих. Глубина распространения приложения будет очень высока. Наш амбициозный план – привлечь один миллион пользователей», - подчеркнула она. Приложение «Армия+» будет работать впоследствии для всех составляющих сил безопасности и обороны. Для обеспечения цифровизации армии будет работать отдельное государственное предприятие «Цифровая армия».

Автор: Наталья Мамченко

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