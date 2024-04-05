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Финляндия не ужесточит законодательство об оружии после стрельбы в школе по детям

17:36, 5 апреля 2024
Глава МВД Финляндии считает, что сейчас не время обсуждать законы об оружии после трагедии в школе.
Финляндия не ужесточит законодательство об оружии после стрельбы в школе по детям
Источник фото: zn.ua
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После трагической стрельбы в школе, которая унесла одну жизнь и оставила многих ранеными, министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что сейчас не подходящее время для обсуждения ужесточения огнестрельного законодательства страны. Она подчеркнула, что законодательство Финляндии уже является достаточно строгим в отношении владения оружием, пишет Reuters.

"Я могу сказать в целом о нашем оружейном законодательстве, что оно является достаточно хорошим и строгим для начала, но потом возникает вопрос, придерживаются ли его", - сказала Рантанен. Она также отметила, что, хотя финское законодательство по оружию уже достаточно строгое, есть вопрос, соблюдается ли оно.

Председатель комитета по вопросам обороны финского парламента Юкка Копра также поддержал эту позицию, назвав обсуждение законодательства по оружию сейчас "искусственным". "Мы должны изучить способы помочь молодым людям и предотвратить подобные поступки в будущем", - сказал он.

Напомним, что полиция сообщила, что разрешение на револьвер, который был использован во время стрельбы в школе, принадлежал родственнику подозреваемого. Такой тип оружия, как отметила полиция, обычно используется для стрельбы по мишеням, а владельцы оружия обязаны хранить его под замком в соответствии с законом.

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