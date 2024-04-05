Фінляндія не посилить законодавство про зброю після стрілянини у школі по дітях

Очільниця МВС Фінляндії вважає, що зараз не час обговорювати закони про зброю після трагедії у школі.

Джерело фото: zn.ua

Після трагічної стрілянини в школі, яка забрала одне життя та залишила багатьох пораненими, міністр внутрішніх справ Фінляндії Марі Рантанен заявила, що зараз не є відповідним час для обговорення посилення вогнепального законодавства країни. Вона підкреслила, що законодавство Фінляндії вже є досить суворим щодо володіння зброєю, пише Reuters.

«Я можу сказати загалом про наше збройове законодавство, що воно є досить хорошим та суворим для початку, але потім виникає питання, чи його дотримуються», - сказала Рантанен. Вона також наголосила, що, хоча фінське законодавство щодо зброї вже є досить суворим, є питання, чи його дотримуються.

Голова комітету з питань оборони фінського парламенту Юкка Копра також підтримав цю позицію, назвавши обговорення законодавства щодо зброї зараз «штучним». «Ми повинні вивчити способи допомогти молодим людям та запобігти подібним вчинкам у майбутньому», - сказав він.

Нагадаємо, що поліція повідомила, що дозвіл на револьвер, який був використаний під час стрілянини у школі, належав родичу підозрюваного. Такий тип зброї, як відзначила поліція, зазвичай використовується для стрільби по мішенях, а власники зброї зобов'язані зберігати її під замком відповідно до закону.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.